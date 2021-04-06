В России спрогнозировали последствия санкций США против Турции

«Новые ограничения США против турецкой оборонки могут быть чувствительными для Анкары, потому что у Вашингтона и его союзников есть серьезный рычаг давления на Турцию по линии ВПК», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Так он прокомментировал решение США ввести санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России.

«У США есть несколько линий санкционной атаки на Турцию. Они связаны с оборонной промышленностью, темой прав человека и политикой Анкары в Сирии. Каждый раз они вводят точечные санкции и ранее большого влияния на турецкую экономику они не оказывали. Но сейчас ограничения в плане оборонки могут быть более чувствительными», – полагает программный директор дискуссионного клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев.

«Турция – союзник США. У нее на вооружении стоит ряд американских систем, в частности, основу турецкой истребительной авиации составляет парк самолетов F-16, – рассказал собеседник. – Кроме того, Турцию уже исключили из программы истребителей пятого поколения F-35. Она участвовала в их производстве и должна была получить истребитель на вооружение».

По прогнозу Тимофеева, американцы могут пойти дальше и ограничить поставки по техническому обслуживанию турецкого авиапарка. «Также есть американские компоненты и в ряде других турецких вооружений. В целом рычаг давления на Турцию по теме ВПК у США и их союзников есть», – подчеркнул эксперт.

«При этом турки вряд ли откажутся от российских ЗРК С-400. Для них эта сделка важна, – убежден Тимофеев. – Но я не думаю, что из-за С-400 Запад пойдет на избыточное давление на Анкару. В конечном итоге Турция – союзник, и потерять ее в этом качестве США не хотят. Как не хотят потерять ее и в качестве игрока на рынке вооружений. Поэтому американцы и их союзники будут вынуждены балансировать».

Напомним, Вашингтон принял решение ввести санкции в отношении турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России. Об этом говорится в уведомлении в официальном издании властей США – Федеральном регистре.

Санкции введены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями. Само уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.

Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира.

Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 млн долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.

Еще в марте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает на действия Турции по «решению проблемы С-400». Между тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.

Напомним, США не раз требовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Также Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.

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