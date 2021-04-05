Власти Таджикистана потребовали снизить цены на авиабилеты в Москву

Экстренное совещание в связи с жалобами граждан Таджикистана на дороговизну авиабилетов в Россию прошло в Душанбе, сообщил директор Агентства гражданской авиации республики Икром Субхонзода.

На совещании присутствовали представители транспортной прокуратуры, Государственного комитета нацбезопасности, а также авиакомпаний «Сомон Эйр» и «ЮТэйр», сообщает Sputnik Таджикистан.

«Еще 26 марта мы потребовали, чтобы стоимость общего проезда (туда-обратно) не превышала 500 долларов и чтобы цена одного билета, особенно из Душанбе в Москву, не выходила за пределы 350 долларов. В билете четко указано, что его цена составляет 4050 сомони. Однако сейчас поступает информация, что они продаются по 8-10 тысяч сомони», – сказал Икром Субхонзода.

Он отметил, что некоторые пассажиры даже жалуются властям, публикуя видеоподтверждения в соцсетях. «Такая ситуация недопустима. Это большая несправедливость и противоречит политике правительства по оказанию финансовой поддержки уязвимым группам, особенно рабочим-мигрантам», – подчеркнул глава ведомства.

Икром Субхонзода добавил, что теперь за стоимостью билетов будут следить транспортная прокуратура и представители ГКНБ. Представителям авиакомпаний и касс вынесено строгое предупреждение. «Мы будем следить за ситуацией, и если она изменится, то соответствующие органы примут меры», – сказал он.

Напомним, с 1 апреля возобновилось авиасообщение между Россией и Таджикистаном. Первый рейс из Душанбе в Москву был запланирован 2 апреля. Однако разрешение на пересечение границы не получили 249 человек. В итоге в Россию вылетели лишь несколько граждан Таджикистана, имеющих основания для въезда. Вторым рейсом, который выполнила 4 апреля авиакомпания «Сомон Эйр», в Москву прилетело 184 пассажира.

После возобновления долгожданного авиасообщения между Россией и Таджикистаном у граждан действительно возникли проблемы с покупкой билетов из-за резкого повышения цен. Как рассказал один из пассажиров, билет «ЮТэйр» обошелся ему в 6 тыс. сомони. Еще двум гражданам пришлось заплатить по 9 тыс. сомони за перелет через «Сомон Эйр».