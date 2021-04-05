Ученые объяснили массовый выброс сельди на Сахалине

Массовый выброс сельди на Сахалине, который произошел в выходные, является обычным явлением для посленерестовой рыбы, запасы этого вида увеличиваются, сообщил Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО (ТИНРО).

Руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын ранее сообщал, что берега острова утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью. Такое явление, по его словам, наблюдается, когда рыба идет на нерест, часть ее оказывается на берегу.

«Результаты многолетних ресурсных исследований у берегов юго-западного Сахалина свидетельствуют, что в последние годы наметилась тенденция к увеличению запасов сахалино-хоккайдской сельди. Учетные съемки с участием специалистов Тихоокеанского и Сахалинского филиалов ВНИРО, выполняемые донным траловым и водолазно-икорным методом, показывают, что с середины 2010-х годов практически повсеместно наблюдается рост сельди – в заливе Терпения, у Южных Курил, а также декастринской сельди», – передает РИА «Новости» сообщение ВНИРО.

Отмечается, что в 2020 году икорная водолазная съемка позволила рассчитать запас сахалино-хоккайдской сельди в объеме 35,5 тыс. тонн, что заметно больше оценок 2018 года. Предполагается, что без ущерба для популяции в 2022 году можно добыть 6 тыс. тонн рыбы.

«Ситуация с выбросами сельди, обсуждаемая в СМИ, является обычным явлением для посленерестовой рыбы. В отличие от тихоокеанских лососей, далеко не вся сельдь гибнет после нереста, в выбросах могут быть и особи с икрой, это в большей степени связано с ее скученностью. В малых масштабах это может происходить даже при низкой численности сельди. Сахалино-хоккайдская сельдь нерестится вдоль заселенного побережья острова, поэтому эти процессы очевидны для жителей», – отмечают ученые.

Исследования состояния запасов сахалино-хоккайдской сельди будут продолжены.

Напомним, в октябре загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщало, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов.