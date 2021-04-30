При обрушении на ГОК под Мурманском погиб человек

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30 апреля, пятница | Последнее обновление — 09:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Чешский генерал заявил об отсутствии убедительных доказательств версии событий в Врбетице
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В администрации Байдена, в этом либеральном вашингтонском политбюро, вовсю идут подковерные схватки за влияние на принятие важнейших решений, в том числе, внешнеполитических.
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В дивном новом мире безвиз для украинцев отменен не де-юре, но де-факто. И речь о проблемах не только для путешественников, но и для целой армии трудовых мигрантов, большая часть которых не имеют вида на жительство в ЕС.
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Гордиться можно. Презирать нельзя. Твой успех – это папины гены, мамины старания, талантливый учитель. Ну и твое личное трудолюбие, конечно. И его величество Случай, потому что людей с работающей головой и упорством в жизни куда больше, чем для элиты отведено места.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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При обрушении на ГОК под Мурманском погиб человек
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Один человек погиб, судьба одного неизвестна в результате обрушения породы на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области, сообщили в областном ГУ МЧС.
«В 06.57 мск 57 на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» произошел обвал горной породы. Один человек погиб, судьба одного неизвестна», – передает ТАСС сообщение предтавителя главка.
По его словам, работа предприятия не прерывалась. «Сейчас продолжают работать 113 человек, угрозы для их жизни нет», – сообщили в ГУ МЧС.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, в январе 2020 года при обрушении породы на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области погиб один человек.
Опубликовано видео неудачного пуска «Калибра» с фрегата «Маршал Шапошников»
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Пользователи опубликовали видеозапись с учений фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», где, по информации подписчиков соцсетей, прошел неудачный пуск крылатой ракеты «Калибр-НК».
Как видно на видеофрагменте, показанном блогером Дмитрием Милиным в Facebook, во время запуска ракеты ее траектория нарушилась, и она упала в море, не достигнув условной цели.
В начале апреля «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. Позже модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» провел артиллерийские стрельбы по береговым целям в Японском море, в том числе по невидимой.
Фрегат «Маршал Шапошников» был впервые спущен на воду в 1985 году на калининградском заводе «Янтарь» как большой противолодочный корабль проекта 1155. Вошел в состав Военно-морского флота СССР в 1986 году. Предназначался для борьбы с атомными субмаринами противника, а также для обеспечения действий своих подлодок и охраны других надводных кораблей. Корабль неоднократно выполнял дальние походы и, в частности, регулярно нес антипиратскую вахту в Аденском заливе. В 2010 году благодаря экипажу «Маршала Шапошникова» был освобожден от сомалийских пиратов танкер «Московский университет».
США пригрозили России из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода»
Соединенные Штаты ответят в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом), заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
«Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы «РСЕ/РС», мы ответим», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
«По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кому выгодно обострение межнациональных отношений в России и кто пытается посеять раздор между многочисленными народами страны?
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Джабаров: При отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах
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Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть «наличными в чемоданах», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Европарламент – это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии», – сказал Джабаров.
«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава МИД РФ. Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?» – заявил сенатор, комментируя предложение отключить Россию от SWIFT.
Парламентарий предупредил, что если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут захотеть воспользоваться различными хитрыми реверсивными схемами, но при этом им придется переплачивать посредникам, добавил он. «В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран», – заключил законодатель.
Ранее Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Соловьев: Госдеп нанес колоссальный удар по Эрдогану
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«Госдеп в очередной раз попытался исправить ситуацию в отношениях с Турцией, но сделал только хуже», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века.
«Я полагаю, что Энтони Блинкен в попытке сделать как лучше просто нанес колоссальный удар по неоосманским амбициям Эрдогана. Вероятно, таким образом глава Госдепа хочет показать, что Турция не является правопреемником Османской империи», – предполагает тележурналист Владимир Соловьев.
По мнению собеседника, такой подход однозначно повлияет на двусторонние отношения США и Турции. «Однако нельзя забывать, что пока Турция является членом НАТО, ей от США никуда не деться. Но Эрдоган зачастую воспринимает все происходящее очень личностно. У него не было никаких иллюзий по поводу антипатии к нему со стороны американского руководства. Поэтому теперь он будет еще внимательнее следить за сигналами со стороны США. Он ведь хорошо помнит предыдущую попытку переворота и постарается не допустить повторения такой ситуации», – заключил Соловьев.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, а Турция является критически важным союзником США и в НАТО.
«Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.
Ранее перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных.
В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.
В прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в отношениях Вашингтона и Анкары, которые не отличались прочностью, наступил критический момент. По мнению экспертов, Джо Байден приступил к «дрессировке» Турции.
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ЕП призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией
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Европейский парламент в итоговой резолюции призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией, предусматривающую усиленную поддержку гражданского общества и ограничивающую сотрудничество с Москвой.
«Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Жозепа Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами», – передает РИА «Новости» текст резолюции.
Как заявили депутаты Европарламента, «любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека». Также они осудили прошедшие недавно учения российской армии вблизи границ Украины, отметив, что Киев ответил на них «сдержанно». «ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения России, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины», – говорится в документе.
Кроме того, депутаты ЕП заявили о поддержке «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ» и непризнании «незаконной аннексии Крыма». В сообщении отмечается, что резолюции ЕП по международным вопросам носят необязательный характер, при этом институты ЕС должны брать их во внимание.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.
Европарламент призывал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
Кремль: Россия не будет терпеть то, что сейчас творят в Чехии
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Москва не станет терпеть «то, что сейчас творят в Чехии», и четко это демонстрирует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Россия готова выстраивать добрые отношения со всеми, но это упорно не хотят слышать ни в США, ни в европейских столицах. «Главное все-таки это желание России быть в добрых отношениях. Вот эту часть... почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах», – сказал Песков.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Позже представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.
В Киргизии заявили о выходе из-под контроля ситуации на границе с Таджикистаном
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Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка, заявил замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.
Тулаев сообщил, что «ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля», в данный момент «перестрелка продолжается, стреляют силовики», передает «Интерфакс».
При этом информация о том, кто начал стрелять первым, разнится.
Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщает, что в 13.05 на участке водораспределительного пункта «Головной», который находится в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух, военнослужащие Киргизии открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Таджикистана.
В свою очередь Киргизия заявляет, что первыми огонь открыли погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14.00.
На месте идут переговоры, ситуацию со стороны Киргизии пытается урегулировать первый замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. От Таджикистана на место конфликта выехал начальник УМВД по Согдийской области генерал-майор милиции Абдулло Навджувонов и региональные власти.
Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.
Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана.
Захарова: Украина отказалась от Минских соглашений на уровне президента
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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости изменения Нормандского формата говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Принципиально отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе как подтверждение того, что отказ от Минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины», – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, в этом случае речь идет «уже об официальной позиции Украины», что «вызывает большую тревогу».
Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который и так заблокирован упорным саботажем Киева выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится», – указала дипломат.
Напомним, Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
В городах России задержали готовивших теракты сторонников украинских неонацистов
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Сотрудники ФСБ задержали 16 членов украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», они готовили взрывы и вооруженные нападения.
По данным службы, глава «М.К.У.» Егор Краснов с Украины координировал деятельность группировки на территории России. Вовлечение новых членов велось поэтапно. Сначала он предлагал им нанести экстремистские надписи на здания, далее – избить бездомного или представителя молодежных субкультур. Затем нужно было напасть на граждан, сотрудников правоохранительных органов с оружием, поджечь и подорвать здания органов власти. Об этом рассказали также задержанные, отметили в ФСБ.
«В... Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.
Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним.
«В рамках возбужденных уголовных дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на вскрытие всех эпизодов их противоправной деятельности», – отмечается в релизе.
Ранее ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У», у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.
Пранкер Лексус в образе Леонида Волкова заставил украинских депутатов петь гимн
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Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) представился начальником штаба Алексея Навального Леонидом Волковым во время видеоконференции с украинскими парламентариями и заставил их петь гимн Украины.
В ходе беседы пранкер от лица якобы Волкова заявил, что тоже отчасти является украинцем. «Я вообще очень люблю песни украинские. Я выучил ваш гимн, если вы не против, мы могли бы его спеть», – обратился Лексус к украинским депутатам, на что те ответили согласием.
При этом участвующий в zoom-конференции Мустафа Джемилев сфальшивил при пении. «Ошибаетесь, давайте еще раз», – указал ему Столяров по ходу исполнения.
Видео опубликовал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Лексус поговорили с руководством Amnesty International от имени Волкова. В беседе представители организации объяснили, как Навального сначала признали «узником совести» и почему этот статус ему невозможно вернуть.
Рогозин по-чешски ответил на критику Национального космического центра
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил подписчику из Чехии, который назвал Национальный космический центр «потемкинской деревней».
Автор комментария назвал строящийся Национальный космический центр «потемкинской деревней», а самого Рогозина – шутником.
«Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты», – написал Рогозин в Twitter.
Отметим, Глава Роскосмоса свободно владеет несколькими языками, в том числе и чешским.
Напомним, 3 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что работы по созданию в российской столице Национального космического центра начались, проект одобрен правительством Москвы и Роскосмосом. Сообщалось, что строители планируют сдать НКЦ в конце 2022 года.
В центре площадью 250 тыс. кв. метров в 2023 году будут размещены не менее 20 тыс. инженеров ведущих конструкторских бюро, расположенных в Москве, базовые кафедры ведущих технических университетов.
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Глава Минюста Чехии заявила о наличии трех версий в деле о взрывах во Врбетице
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Существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году, заявила глава Минюста республики Мария Бенешова со ссылкой на записи с заседания правительства.
«Я присутствовала на заседании кабмина, когда это (инцидент во Врбетице) обсуждалось. У меня об этом мнение, весьма схожее с мнением президента (Милоша Земана). При этом я видела только сообщение контрразведки, к «живым» материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует еще одна (третья) возможная версия (расследования)», – сказала Бенешова, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Novinky.
На просьбу журналиста сообщить о том, что представляет собой эта третья версия, глава Минюста ответила отрицательно. «Я не могу об этом сказать, это информация, которую я не могу привести. Но все это есть на записи с заседания правительства», – сказала Бенешова.
В свою очередь, премьер Бабиш в ответ на просьбу издания прокомментировать слова Бенешовой о том, что существует и третья версия расследования, заявил, что действительна прежняя информация о том, что есть только одна версия. «Действует единственная версия (расследования), о которой мы с главой МВД Яном Гамачеком заявляем, и мы ее придерживаемся. Это все», – сказал Бабиш.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Михалков привился от COVID из-за потери бдительности
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Режиссер Никита Михалков сообщил, что вакцинировался, потому что понял, что «теряет бдительность»: стал «ловить себя на том, что забыл маску».
«Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», – цитирует РИА «Новости» Михалкова. В октябре 2020 года режиссеру исполнилось 75 лет.
В Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России на сегодня соответствуют востребованности, но в будущем они будут расти.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн россиян.
В Турции начался полный локдаун
Полный локдаун, который продлится до 17 мая, начался в Турции в 19.00. На улицах становится все меньше машин и людей.
В столице Турции автомобилей меньше, чем в будние дни, но все еще достаточно. Улица Туналы, которая по вечерам является одной из самых оживленных, почти пуста, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
Жители Стамбула, Анкары и других крупных городов Турции стремятся покинуть их до начала локдауна вечером в четверг, на выезде из городов наблюдаются серьезные пробки.
Песков заявил о помощи «государства Икс» в организации заговора в Белоруссии
Масштаб организации попытки государственного переворота в Белоруссии и покушения на президента республики Александра Лукашенко указывает на то, что он готовился не без помощи зарубежного государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
«Мы представляем себе объем заговора. Речь шла не просто о ликвидации президента, о взятии в заложники членов его семьи, а речь шла о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы целой страны. Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения «государства Икс» такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать», – передает его слова ТАСС.
Вместе с тем Песков добавил, что сотрудничество России и Белоруссии свободно от конъюнктурных событий.
«Российско-белорусское сотрудничество свободно от конъюнктурных событий, даже страшных событий. Это сотрудничество, которое продвигается своим чередом, это сотрудничество, которое охватывает все возможные сферы жизни двух стран, которое соответствует интересам народов двух стран, которое имеет такой важный аспект, как углубленная интеграция в рамках Союзного государства. Все соответствующие проекты развития один за другим обсуждаются и на уровне правительств, и на уровне соответствующих ведомств, и на уровне глав государств», – отметил представитель Кремля, добавив, что процесс будет продолжаться. «Потенциал очень хороший и позитивный», – подчеркнул Песков.
Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.
По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
В минувшее воскресенье обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на Лукашенко. Четырем задержанным предъявили обвинения. На этом фоне США отказались вести дела с Белоруссией.
При этом обвиняемый в заговоре о захвате власти в Белоруссии адвокат Юрий Зенкович в ходе допроса признался, что контактировал в США с представителями ФБР и ЦРУ. В Белоруссии также нашли связь советника президента США Джо Байдена – Майкла Карпентера – с подготовкой госпереворота и покушения на Лукашенко.
Также обвиняемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента рассказали о намерении создать Революционный комитет Белоруссии (РКБ) и его силовое крыло – Белорусскую повстанческую армию.
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