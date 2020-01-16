Обвал шахты произошел под Оренбургом

При обрушении породы на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве сообщили, что «в результате обрушения породы на горизонте 1045 м в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек», передает РИА «Новости».

Уточняется, что было обнаружено тело погибшего.

При этом рудник продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, в августе в шахте «Ново-Кальинской» в Североуральске Свердловской области произошло обрушение породы, в результате чего оказался заблокирован один человек.