Обрушение породы произошло в шахте на Урале

В шахте «Ново-Кальинской» в Североуральске Свердловской области произошло обрушение породы, в результате чего оказался заблокирован один человек.

«Произошло небольшое обрушение породы в шахте в Североуральске. Один человек заблокирован», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

На момент обрушения в шахте находились 56 рабочих, по словам источника «Интерфакса», эвакуацию людей пока решили не проводить. Отмечается, что обрушение произошло в забое на глубине более 1 тыс. метров.

Причиной обвала мог стать горный удар. «Предварительно установлено, что в 16.40 (14.40 мск) в шахте «Ново-Кальинская», которая принадлежит ОАО СУБР (входит в холдинг РУСАЛ), на глубине 1040 метров произошел горный удар, в результате которого обрушилась горная порода. В шахте остался отсеченным один работник 1970 года рождения», – сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

В шахте «Ново-Кальинская» добывают бокситовую руду, предприятие находится в поселке Калья и входит в состав ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР).



В июле произошло обрушение шахты в Кузбассе, при ЧП погиб один человек.