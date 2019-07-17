Обрушение произошло на шахте в Кузбассе, есть жертвы

Горная порода обрушилась на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Там находились 66 человек, один из них погиб.

«На момент обрушения породы в вентиляционном штреке в шахте находились 66 человек. В результате обрушения погиб один человек», – сообщили в пресс-службе МЧС России РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что тело погибшего горняка уже доставлено на поверхность, а остальных шахтеров было решено не эвакуировать. «Шахта по добыче не останавливается», – добавили в МЧС.

Ранее обрушение на шахте в Кузбассе было в феврале, тогда тоже погиб один человек.