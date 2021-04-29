РФПИ назвал ожидаемые сроки сертификации «Спутника V» в Евросоюзе

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29 апреля, четверг | Последнее обновление — 22:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия запросила индийский штамм коронавируса
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В дивном новом мире безвиз для украинцев отменен не де-юре, но де-факто. И речь о проблемах не только для путешественников, но и для целой армии трудовых мигрантов, большая часть которых не имеют вида на жительство в ЕС.
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Гордиться можно. Презирать нельзя. Твой успех – это папины гены, мамины старания, талантливый учитель. Ну и твое личное трудолюбие, конечно. И его величество Случай, потому что людей с работающей головой и упорством в жизни куда больше, чем для элиты отведено места.
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Про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто–то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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РФПИ назвал ожидаемые сроки сертификации «Спутника V» в Евросоюзе
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Процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне, спрогнозировали в Российском фонде прямых инвестиций.
«Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) проводит сейчас процедуру последовательной экспертизы (rolling review), специально созданную для регистрации вакцин. «Спутник V» проходит этот процесс в настоящий момент. Это новая процедура, поэтому сложно предсказать, когда она будет завершена в отношении «Спутника V». Мы ожидаем, что это произойдет в начале лета, возможно, до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств», – передает ТАСС слова директора направления здравоохранения РФПИ Нины Канделаки.
По мнению Канделаки, самым сложным в процессе регистрации российского препарата в ЕС стало согласование российских и европейских регуляторных норм.
В начале этой недели в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V».
Напомним, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
Джабаров: При отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах
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Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть «наличными в чемоданах», заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Европарламент – это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии», – сказал Джабаров.
«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава МИД РФ. Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?» – заявил сенатор, комментируя предложение отключить Россию от SWIFT.
Парламентарий предупредил, что если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут захотеть воспользоваться различными хитрыми реверсивными схемами, но при этом им придется переплачивать посредникам, добавил он. «В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран», – заключил законодатель.
Ранее Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Кремль: Россия не будет терпеть то, что сейчас творят в Чехии
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Москва не станет терпеть «то, что сейчас творят в Чехии», и четко это демонстрирует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Россия готова выстраивать добрые отношения со всеми, но это упорно не хотят слышать ни в США, ни в европейских столицах. «Главное все-таки это желание России быть в добрых отношениях. Вот эту часть... почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах», – сказал Песков.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Позже представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.
ЕП призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией
Европейский парламент в итоговой резолюции призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией, предусматривающую усиленную поддержку гражданского общества и ограничивающую сотрудничество с Москвой.
«Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Жозепа Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами», – передает РИА «Новости» текст резолюции.
Как заявили депутаты Европарламента, «любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека». Также они осудили прошедшие недавно учения российской армии вблизи границ Украины, отметив, что Киев ответил на них «сдержанно». «ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения России, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины», – говорится в документе.
Кроме того, депутаты ЕП заявили о поддержке «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ» и непризнании «незаконной аннексии Крыма». В сообщении отмечается, что резолюции ЕП по международным вопросам носят необязательный характер, при этом институты ЕС должны брать их во внимание.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.
Европарламент призывал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
В Чехии прекратили изучение «Спутника V» из-за «недостатка документации»
Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины «Спутник V» «из-за недостатка полученной от производителя документации», заявила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.
«Поступившей к нам (от производителя) документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили (свои выводы) в отчете, направленном правительству», – отметила она, передает ТАСС.
Документация по российской вакцине, полученная чешским фармрегулятором, якобы включала «десятки страниц». Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц.
Сторова также сказала, что клинические исследования «Спутника V» не проводились и не планируются в Чехии. «Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба (от властей страны) провести клинические испытания («Спутника V»)», – проинформировала она.
В свою очередь чешские власти не рассматривают использование «Спутника V» в республике. В страну, как заявляют премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. К концу лета, как прогнозируют они, прививки от коронавируса должны получить все желающие жители Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан.
Между тем, 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
Турция закупила «Спутник V»
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Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу», – отметил он, передает РИА «Новости».
В то же время министр заявил, что Турция готова обсуждать с Россией возможность предоставления для российских туристов бесплатных ПЦР-тестов для возвращения на родину.
Чавушоглу отметил, что в прошлом году для всех туристов из Германии Турция предоставляла платные ПЦР-тесты для их возвращения на родину. Аналогичные меры могут быть предоставлены и для россиян. На данный момент, отметил глава МИД, Турция была бы готова предоставлять российским туристом платные ПЦР-тесты стоимостью от 15 до 35 евро.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Михалков привился от COVID из-за потери бдительности
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Режиссер Никита Михалков сообщил, что вакцинировался, потому что понял, что «теряет бдительность»: стал «ловить себя на том, что забыл маску».
«Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», – цитирует РИА «Новости» Михалкова. В октябре 2020 года режиссеру исполнилось 75 лет.
В Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России на сегодня соответствуют востребованности, но в будущем они будут расти.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн россиян.
Инфекционист дал советы проживающим в одной квартире с больным COVID
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Больного необходимо изолировать в отдельной комнате, а проживающим с ним в квартире гражданам рекомендуется чаще промывать носоглотку и соблюдать масочный режим в местах общего пользования, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Коронавирус является инфекцией длительного контакта с определенной временной и вирусной нагрузкой. Поэтому на нынешнем этапе ее эволюции, достаточно изолировать в отдельную комнату ковид-больного. Посещать места общего пользования желательно по прошествии получаса после того, как там побывал больной», – говорит Тимаков.
Кроме того, все помещения необходимо регулярно проветривать, чтобы вирус не циркулировал в воздухе, продолжает врач. Также следует избегать тесного контакта с больным и в местах общего пользования стараться соблюдать масочный режим.
«Можно использовать различные барьерные лекарственные препараты для носоглотки. Можно использовать рекомбинантные интерферон-альфа препарат, это немного уменьшит вирусную нагрузку. Если возможно, то стоит использовать очиститель воздуха, который способен избавить помещение от вируса. Лучше его поставить в общем коридоре», – советует инфекционист.
Если же очистителя воздуха от вирусов нет, то следует использовать природные фитонциды, которые осаждают вирус на свои поверхности и инактивируют его, рекомендует врач. К фитонцидам относится, например, лук. Для того, чтобы он эффективно справлялся с вирусом, нужно разложить разрезанный на куски лук в комнате и каждые два часа их менять. «Конечно, он не на 100 % справляется с вирусом, но, определенно, существенно снижает вирусную нагрузку», - говорит Тимаков.
«Если же квартира однокомнатная, то желательно поставить между заболевшим и здоровыми жильцами какой-то аналог ширмы, чтобы вирус не проникал напрямую. Соответственно, почаще нужно удалять вирус из носовых и ротовых пазух: чаще умываться и промывать носоглотку. А лучше, конечно, изолировать больного и пускать к нему только одного члена семьи, который за ним ухаживает и готовит», – советует инфекционист.
По данным на 29 апреля в России выявлено около 4,8 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 9284 заболевших. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи и не планировать никакие массовые мероприятия.
Россия запросила индийский штамм коронавируса
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что Россия запросила для изучения штамм коронавируса, распространяющийся в Индии.
«Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы его полноценно изучили. Этим занимается наш научный центр «Вектор», он работает в круглосуточном режиме, у них выходных нет», – передает ее слова ТАСС.
В четверг Индия обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: за минувшие сутки в стране COVID-19 заболели 379 257 человек. По информации министерства здравоохранения республики, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 млн случаев коронавируса, скончались более 204 тыс. человек.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
В среду Россия отправила в Дели два борта с экстренной гуманитарной помощью Индии.
«Индийский» штамм коронавируса обнаружили в Китае
Китайские органы здравоохранения зафиксировали «индийский» штамм коронавируса COVID-19 в нескольких городах Китая, сообщают местные СМИ.
Телеканал CGTN со ссылкой на главного эпидемиолога Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью сообщил, что, несмотря на появляющиеся с начала пандемии мутации COVID-19, власти способны блокировать передачу различных штаммов этого вируса, передает «Интерфакс».
Он также указал на важность поддержания профилактических мер в связи с предстоящими в стране праздниками – Днем труда, который отмечается 1 мая.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID.
Напомним, 21 апреля индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618.
По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новая мутация является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
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В Турции начался полный локдаун
Полный локдаун, который продлится до 17 мая, начался в Турции в 19.00. На улицах становится все меньше машин и людей.
В столице Турции автомобилей меньше, чем в будние дни, но все еще достаточно. Улица Туналы, которая по вечерам является одной из самых оживленных, почти пуста, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса.
Жители Стамбула, Анкары и других крупных городов Турции стремятся покинуть их до начала локдауна вечером в четверг, на выезде из городов наблюдаются серьезные пробки.
Мексика нацелилась на выпуск 90 млн доз «Спутника V» в год
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Мексика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год, заявил глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено в интервью изданию Milenio.
«В нашей стране начнется масштабная фасовка вакцины «Спутник V», в ходе которой, как ожидается, в год будет выпускаться порядка 90 млн доз», – приводит слова главы компании Birmex ТАСС.
По словам Сентено, производственный процесс развернется в Национальном институте вирусологии и в Национальном институте гигиены. Согласно предварительным прогнозам, к выпуску российской вакцины «Спутник V» эти учреждения смогут приступить во второй половине лета.
Как уточнил в среду глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе визита в Москву, латиноамериканская страна будет получать требуемые для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» компоненты из России.
Накануне стало известно, что производство «Спутника V» в Мексике начнется в мае. В прошлую среду Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале февраля. В том же месяце в республике началась вакцинация российским препаратом.
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Самолет с медоборудованием и лекарствами из России приземлился в Индии
Самолет Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования для помощи Индии в борьбе с коронавирусом прибыл в Нью-Дели, вскоре ожидается еще один борт, сообщил представитель российского посольства в Индии Дмитрий Солодов.
«Самолет приземлился. Будет еще один борт. Его ждем через несколько часов», – приводит слова российского дипломата ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Индии Нарендре Моди поставить экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением ситуации в Индии с коронавирусом. В Кремле также сообщили, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V».
В тот же день Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью. В Кремле отмечали, что двумя рейсами МЧС России в Индию будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
В минувшее воскресенье Моди заявил о потрясшем Индию «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
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В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9284 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9284 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 13% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3215, Санкт-Петербурге – 716, Московской области – 632.
Всего в стране выявлено 4 796 557 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 419 540 человек, из них 8442 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 364 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 109 731 человек.
Накануне, 28 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7848. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1436.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Второй самолет из России с лекарствами против коронавируса сел в Индии
Второй самолет МЧС России с грузом таблеток против коронавируса приземлился в Нью-Дели, сообщил бортоператор Ил-76 Юрий Гринченко.
«Экипаж МЧС под управлением командира Александра Маркова привез гуманитарную помощь нашей дружественной стране Индии. Из аэропорта Жуковский в аэропорт Нью-Дели мы привезли таблетки, которые помогают при COVID, порядка 90 паллет. Загрузка прошла очень оперативно, нам команда поступила с утра, очень оперативно загрузили, за три часа», – приводит слова Гринченко РИА «Новости».
Советник-посланник российского посольства в Индии Роман Бабушкин отметил, что доставленная помощь – «жест солидарности с индийским народом и важный вклад России в борьбу, которая ведет Индия против коронавирусного цунами».
Ранее в Нью-Дели приземлился первый борт Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования для помощи Индии в борьбе с коронавирусом.
Накануне президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Индии Нарендре Моди поставить экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением ситуации в Индии с коронавирусом. В Кремле также сообщили, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V».
В тот же день Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью. В Кремле отмечали, что двумя рейсами МЧС России в Индию будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
В минувшее воскресенье Моди заявил о потрясшем Индию «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
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Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху
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Москвичам старше 65 лет следует участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, при этом представители духовенства должны находиться в защитных масках, рассказали в Роспотребнадзоре.
«Роспотребнадзор рекомендовал лицам старше б5 участвовать в богослужениях в Москве дистанционно или на открытом воздухе, священникам – носить маски», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
В столице большинство храмов примут прихожан с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, то есть прежде всего необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра. На Пасху будут действовать те же требования Роспотребнадзора, что и на Рождество Христово, никаких специальных требований вводить не будут. Тем не менее столичное управление Роспотребнадзора рекомендовало гражданам встретить майские праздники дома и ограничить посещение массовых мероприятий.
Как отметили в ведомстве, эпидемиологическая ситуация в Москве остается напряженной, а заболеваемость COVID-19 превышает среднероссийские показатели, в связи москвичам следует помнить «о сохраняющихся высоких рисках распространения» коронавиуруса.
Ранее в РПЦ заявили, что не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху.
Напомним, в 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса.
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