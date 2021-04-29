Названа запланированная на программу кешбэка в 2022-2024 годах сумма

Программа туристического кешбэка, согласно нацпроекту по туризму, будет ежегодно с 2022 по 2024 год профинансирована на 5 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Это первый подобный механизм в отрасли, и мы его продолжим и будем дальше развивать. Программа в будущем станет более фокусной и адресной. Как только мы запустим сквозную систему сбора статистики в отрасли, мы сможем на основании актуальных данных по загрузке курортов направлять интерес туристов с учетом времени года, свободных мест в гостиницах и прочих факторов, с целью развития новых направлений», – цитирует ТАСС главу Ростуризма.

По словам Догузовой, с использованием программы кешбэка можно решать задачу снижения нагрузки на переполненных направлениях, выравнивая спрос. «На эту меру в нацпроекте, начиная со следующего года до 2024 года, запланировано 5 млрд рублей ежегодно», – добавила она.

«На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 66 млрд – из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры», – говорится в Ростуризме.

По словам Догузовой, Ростуризм планирует в течение ближайших трех лет сделать все госуслуги в туризме цифровыми.

«Все госуслуги в туризме в перспективе ближайших трех лет станут цифровыми: для всех субъектов отрасли будут созданы цифровые реестры, которые дадут бизнесу возможность получать меры поддержки в удобном онлайн-формате», – сказала она.

Догузова добавила, что проект нового закона о туризме будет внесен в правительство России в 2021 году.

«Важно, что уже в этом году мы внесем в правительство проект нового закона о туризме, который не обновлялся с 1996 года, и в котором будут даны ответы на основные вопросы регулирования отрасли – например, как и в каком объеме должны возвращаться средства туристам в случае непредвиденных ситуаций. Будет выстроена понятная и сбалансированная система финансовых гарантий. Помимо этого, будет усовершенствована и дополнена система классификации отелей, чтобы туристы были уверены в качестве услуг», – сказала она.

В течение нескольких лет Ростуризм планирует дополнить и актуализировать весь пакет стандартов и нормативно-правовых актов в туризме с учетом современных реалий рынка, отметила Догузова.

«Важно, чтобы подрастающее поколение могло доступно, безопасно и интересно узнавать свою страну. Уже в следующем году мы запустим программу доступных детских культурно-познавательных поездок. Начиная со следующего года не менее 300 тыс. детей смогут ежегодно участвовать в этой программе», – сказала она.

Ранее туроператоры заявили о «феерических» продажах путевок с кешбэком.