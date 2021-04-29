Блогер Алексей Навальный в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы по жалобе на приговор за клевету сообщил, что весит 72 килограмма и превратился в «реальный скелет».

«Я похудел до 72 кг, я весил столько в 7-м классе. Вчера меня водили в баню, чтобы я сегодня выглядел прилично. Я посмотрел на себя в зеркало – я реальный скелет, просто скелетон», – рассказал Навальный в перерыве судебного заседания, передает ТАСС.

Навальный принимает участие в заседании в режиме видеосвязи. Он одет в тюремную робу, у него бритая голова и осунувшееся лицо. Перед началом заседания он пошутил, что просит провести процесс поскорее, так как в 12 часов у него обед. На заседание суда пришла его жена Юлия. В перерыве он рассказал ей о выходе из голодовки и диете из каши, которую он пока может есть по «четыре ложки в день».

В ответ на предложение судьи встать Навальный отказался, сославшись на то, что тогда его голова уйдет из кадра. Отвечая на вопрос судьи, понятны ли ему его права, блогер ответил, что понятны, но он просит судью не перебивать его. На что судья ответила, что обещает провести процесс в соответствии с процессуальными нормами, но лишь в том случае, если Навальный сам будет их соблюдать и не будет перебивать ее.

Тем временем стало известно, что Мосгорсуд 17 мая приступит к рассмотрению по существу иска столичной прокуратуры о признании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) экстремистской организацией. Слушания назначены в закрытом режиме, так как некоторым поступившим в суд материалам присвоен гриф «секретно», передает РИА «Новости».

Напомним, 23 апреля блогер Алексей Навальный объявил о решении прекратить голодовку, которую ранее начал из-за якобы недопуска к нему врачей. Свое решение он пояснил тем, что его дважды обследовал консилиум гражданских медиков, которые проводили анализы и знакомили его с их результатами.

19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него.

Аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтук заявила, что преждевременная смерть Навального сыграет на руку только Западу, который получит основу для продолжения политики сдерживания России.