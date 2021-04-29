Генштаб подвел итоги масштабных учений

К плановым проверкам боеготовности за зимний период обучения привлекалось более 300 тыс. российских военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения и военной техники, сообщил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

«Сегодня мы подведем итоги контрольных проверок за зимний период обучения, проведенных в апреле месяце в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил. Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации», – передает РИА «Новости» слова Герасимова.

Он уточнил, что в течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных сил на 101 полигоне проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба, задействованы более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории Российской Федерации.

«Основные усилия в ходе проверки были сосредоточены на оценке реального состояния органов военного управления, войск и сил, а также их способности решать задачи как мирного, так и военного времени», – передает ТАСС слова Герасимова.

Он подчеркнул, что «все проверочные мероприятия проведены организованно согласно ранее утвержденным планам».

Как сообщил командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко, свыше 50 эшелонов и более 30 рейсов транспортной авиации потребовалось для возвращения военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), которые были задействованы в контрольной проверке, в пункты постоянной дислокации.

«Для возвращения в пункты постоянной дислокации личного состава и техники органов военного управления, соединений и воинских частей, привлекаемых к проверке, задействовалось свыше 50 воинских эшелонов, более 30 рейсов транспортной авиации», – отметил Жидко.

По словам командующего, более 150 воинских колонн совершили марш в сопровождении подразделений военной автомобильной инспекции.

Вооружение, военная и специальная техника возвращены в парки воинских частей, на аэродромы и пункты базирования», – подчеркнул Жидко.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков доложил, что три дивизии Воздушно-десантных войск после внезапной проверки вернулись из Крыма в пункты постоянной дислокации.

«Личный состав 7-й, 76-й и 98-й дивизий, привлекавшихся к внезапной проверке на полигонах Южного военного округа в Республике Крым, сосредоточен в пунктах постоянной дислокации», – уточнил он.

По его словам, перевозка их вооружения, военной и специальной техники воинскими железнодорожными эшелонами будет завершена к 12 мая.

В свою очередь командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев доложил, что «возвращение подразделений Северного флота, участвовавших во внезапной проверке войск Западного военного округа, завершено, войска прибыли в пункты постоянной дислокации».

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Алексей Журавлев сообщил, что подразделения ЗВО, участвовавшие в контрольной проверке, завершат возвращение в места постоянной дислокации к концу дня.

«Мероприятия контрольной проверки <...> завершены. В настоящее время весь личный состав, привлекавшийся к проверке, возвращен в пункты постоянной дислокации, за исключением одного воинского эшелона», – сказал он.

«Завершается перевозка личного состава, вооружения и военной техники с полигона Мулино. Срок прибытия на станцию выгрузки - сегодня к исходу дня», – уточнил генерал.

По словам Герасимова, возвращение войск в пункты постоянной дислокации после контрольной проверки должно быть завершено строго согласно ранее установленному графику.

«Обращаю внимание командующих войсками военных округов, Северного флота и ВДВ на соблюдение графиков возвращения войск в пункты постоянной дислокации и требований безопасности в пути следования», – сказал он.

Герасимов поручил начальнику Национального центра управления обороной России осуществлять контроль за возвращением войск. «Доклады представлять ежесуточно», – подчеркнул глава Генштаба.

Напомним, 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.

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