Эксперт оценил ключевые заявления из послания Байдена

«Из послания Байдена выяснилось, что американцы тратят триллионы долларов на те социальные блага, которые в России считаются очевидными. При этом во внешней политике американцы начнут создавать микроблоки для сдерживания России и Китая», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя обращение президента США к Конгрессу.

«Что касается речи Джо Байдена в отношении внешней политики, то ничего нового сказано не было. Многое уже звучало ранее в его выступлениях», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Он дважды повторил, что Путин должен знать о последствиях своих действий. Но при этом США готовы сотрудничать с Россией в вопросах, которые представляют интерес для Вашингтона: сокращение стратегических вооружений, а также проблемы изменения климата. Представлений о том, какие еще направления могут быть выделены, судя по всему, нет», – добавил он.

Политолог также пояснил высказывание президента США о поддержании мощного военного присутствия в АТР. «Здесь не идет речи о создании аналога НАТО, на это денег не хватит. Я думаю, что скорее всего говорится о создании мощного, но более компактного блока. Предположу, что к концу этого года США сформируют альянс демократий или хотя бы очертят его рамки. Но туда войдут не все страны региона», – предполагает собеседник.

При этом, по его мнению, сразу в нескольких регионах могут создаваться ad hoc объединения, которые будут противодействовать определенного вида угрозам. «Для противодействия растущему китайскому флоту, очевидно, создадут блок с участием Японии, при определенных условиях – Индии, а также Австралии и под очень большим вопросом находится Южная Корея. Это будет нечто новое, но не аналог НАТО. Такие блоки будут существовать в разных частях мира», – добавляет американист.

«При этом я подозреваю, что некоторые восточноевропейские страны не войдут в альянс демократий, но будут использоваться в микроблоке по сдерживанию России. Кроме того, появятся такие блоки и в Центральной Азии, чтобы там нас подпирать. Денег на это нужно немного, но подобным точечным воздействием США будут решать свои региональные задачи», – считает Дробницкий.

Отсюда, по мнению собеседника, и важные слова Байдена о том, что США будут делать все, чтобы выиграть в соревновании XXI века. «Очевидно, что такое соревнование будет, – убежден Дробницкий. – При этом тут есть следствие и для внутренней политики, поскольку многие автократии предполагают, что демократия не сработает и американцы, как в январе 2021 года, будут штурмовать Капитолий. На это Байден ответил четко: ничего подобного не случится – мы будем едиными».

По словам политолога, для этого и выделены триллионные траты на социальную сферу. Он обратил внимание на то, что такими большими тратами закрываются довольно интересные задачи: обеспечение платного ухода за ребенком, доступность детских садов, а также бесплатные колледжи, что ведет к созданию бюджетных мест в вузах.

«Примечательно, что они тратят несколько триллионов долларов, чтобы подтянуться до уровня, который в России в этих вопросах считается очевидным»,

– пояснил эксперт. Дробницкий также отметил, что призыв к Конгрессу принять закон о реформе избирательной системы, а также об иммиграционной реформе обозначил движение к такой политической системе, где Демократическая партия сможет единолично править США.

Собеседник добавил, что в нынешней экономической системе, которая наверняка будет трансформироваться, единственным источником серьезных инвестиций может быть только государство. «При этом в США роль инвестора выполняет эмиссионная система. То, что они проливают на свою экономику триллионы долларов, включая социальную сферу и инфраструктуру, означает, что они вкладывают эмиссионные деньги в то, что им нужно. То есть они обменивают эмиссионные доллары на реальные физические объекты – дороги, мосты, широкополосный интернет для всех. Соревнование XXI века будет вестись по многим вопросам, но ни одна страна с запущенной инфраструктурой не сможет в нем участвовать», – резюмировал Дробницкий.

Напомним, в четверг президент США Джо Байден впервые выступил перед членами обеих плана Конгресса. Его послание было приурочено к первым 100 дням работы Байдена в качестве главы Белого дома.

В своей речи Байден отметил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы имеют последствия. «Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес – они сделали и то, и другое, и я ответил», – заявил американский президент.

Он добавил, что Москва и Вашингтон «могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам» обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса», – указал президент США.

Говоря о направлениях внешней политики, Джо Байден также заявил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать мощное военное присутствие в водах Азиатско-Тихоокеанского региона, но не ищут конфликта с КНР.

Глава американской администрации также подчеркнул, что США намерены противостоять несправедливой торговой практике, которая негативно отражается на американских рабочих и промышленности. В частности, он указал, что Соединенные Штаты будут бороться с воровством американских технологий и интеллектуальной собственности.

Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, связанным с ядерными программами КНДР и Ирана, добавил глава США. Байден также подчеркнул, что военная кампания США в Афганистане не должна была превращаться в растянувшееся на несколько поколений национальное строительство, пишет ТАСС.

Говоря о внутренней политике, Байден представил свой план развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест, объем которого составляет 2,2 трлн долларов. Данный пакет мер направлен на поддержку рабочего класса страны.

Президент в очередной раз пообещал повысить минимальную заработную плату на федеральном уровне до 15 долларов в час. Кроме того, он намерен повысить налоги для 1% самых богатых американцев, зарабатывающих более 400 тыс. долларов в год, многие из которых увеличили свое состояние во время пандемии.

Также глава США указал, что со дня его инаугурации в стране было сделано более 220 млн прививок, для чего использовались три одобренные в США вакцины от коронавируса.

Кроме того, Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия настоящей эпидемией для Соединенных Штатов. В связи с этим действия его администрации, в частности, будут направлены на борьбу с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете, запрет на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия, а также на магазины большой емкости.

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