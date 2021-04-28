В Общественной палате предложили ввести дополнительный выходной перед Пасхой

В России необходимо ввести дополнительный выходной день, приуроченный к Пасхе, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. Он подчеркнул, что, например, для православных нерабочим днем важно сделать Великую пятницу.

В большинстве стран Европы, а также в Австралии, праздник Пасхи является государственным. В связи с этим для граждан, помимо воскресенья, на которое всегда приходится праздник, выходным днем является либо Страстная пятница, либо понедельник, следующий за Пасхой. Например, на Украине кодексом законов о труде православная Пасха объявлена нерабочим днем, следовательно, Пасхальный понедельник является выходным.

«Я однозначно считаю, что и нам это ввести необходимо. Но тогда нужно сделать и Пасху, и Рамадан, чтобы в этом смысле быть толерантными, у нас же в стране много религий. И в зависимости от конфессии, предоставить тем, кто исповедует православие, или мусульманство, или иудаизм право взять дополнительные выходные», – говорит Пожигайло.

Он отмечает, что для православных в качестве дополнительных выходных дней могли бы стать четверг и пятница, поскольку в церкви в эти дни будет проводиться очень важная служба. В четверг – Тайная Вечеря, а в Великую пятницу – Вынос Плащаницы и Чин Погребения.

«В принципе, в четверг только вечерняя служба. А пятница, суббота и воскресенье в Пасху – самые главные дни в году для православных людей, и было бы правильно, если бы пятницу перед Пасхой ежегодно делали бы выходным. Так у россиян будет возможность подготовиться к Пасхе, сходить в храм, на службу, в воскресенье отпраздновать, а в понедельник уже на работу», – считает член ОП.

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Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок в комментарии газете ВЗГЛЯД сказала, что российским гражданам стоит на постоянной основе предоставлять традицию весенних каникул.