Самолет с медоборудованием для лечения COVID вылетел из России в Индию

Первый из двух самолетов МЧС России с грузом экстренной гуманитарной помощи для лечения коронавируса вылетел в Нью-Дели, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью», – передает РИА «Новости».

Второй самолет МЧС вылетит в Индию вечером в среду. Российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.

12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.