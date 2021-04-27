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Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт
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Нормальные двусторонние отношения России и США были бы возможны, если бы это зависело только от Москвы, поскольку российская сторона предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но новая администрация Штатов «скользит по той же наклонной», заявил глава МИДа Сергей Лавров.
«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США – в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России», – передает его слова РИА «Новости».
Министр добавил, что Москва предлагала это администрации нового президента США Джо Байдена сразу, «как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия». «Я упоминал об этом [госсекретарю США Энтони] Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», – заявил Лавров.
Он отметил, что беседа с Блинкеном после инаугурации Байдена была «доброжелательной, спокойной, прагматичной». «Я отметил, что когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов в госдепартаменте, в том числе, мы будем готовы возобновлять контакты при том понимании, что мы будем искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий, завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами», – продолжил глава МИД России.
По словам Лаврова, дальше пошла «цепная реакция». «Мы, кстати, долго терпели – мы же ждали до лета 2017 года, прежде чем отреагировать, потому что администрация [Дональда] Трампа нас просила не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы, которая покидала Белый дом. Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились», – сказал он.
«Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», – заявил Лавров.
В разговоре президента России Владимира Путина с Байденом сразу после инаугурации последнего, в разговоре глав дипломатий «нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным», заявил Лавров.
«Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали - что мы, в конце концов, будем действовать асимметрично. Это касается, в том числе, и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США», – отметил министр иностранных дел.
Лавров подчеркнул, что от отношений России и США зависит международная стабильность. «Но если говорить о стратегическом видении наших отношений, то я очень надеюсь, что в Вашингтоне так же, как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Не только проблемы у России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса и гуманитарных проектов – это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова», – заключил Лавров.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США, они должны покинуть Россию до 22 мая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления США о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, которые вредят двусторонним отношениям. Он добавил, что для улучшения отношений США и России необходима обоюдная политическая воля. «Президент (России Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», – сказал представитель Кремля.
При этом США попали в список недружественных России государств.
Москва изменила порядок поездок дипломатов США по России
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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок по стране для сотрудников американского посольства и консульств.
«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Российской Федерации Бартлом Горманом. Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США», – сообщили в МИД России.
Также американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
Китай пообещал России поддержку на фоне ужесточения санкций Запада
Пекин намерен усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Мы решительно против применения односторонних санкций. ... Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», – подчеркнул он, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы, передает ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что власти Китая высоко оценивают политику президента России Владимира Путина по стимулированию социально-экономического развития страны. Кроме того, Китай после соответствующего предложения президента России Владимира Путина готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон стремится снизить напряженность в отношениях с Москвой.
«О, да! Мы заметили – США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности». И, конечно, санкции – не единственный инструмент! Есть еще угроза их расширения, есть размещение систем ПРО в Польше и Румынии, которые, разумеется, направлены против Ирана, есть регулярная отправка военных судов в Черное море, регулярная высылка российских дипломатов, есть объявленная на днях горячая поддержка массовой высылки наших дипломатов из Чехии, есть ожесточенная борьба против «Северного потока – 2» и много чего другого. Так что – да: санкции – не единственный инструмент», – написал Пушков в Telegram.
Так он отреагировал на слова Псаки о том, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой.
На прошлой неделе зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
Эксперт: США на России тестируют санкции против Китая
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Антироссийские санкции США являются тестовыми, впоследствии аналогичные меры Вашингтон может принимать в отношении Китая, считает директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.
«Те ограничения, которые вводятся сейчас против России, и сами механизмы до этого отрабатывались в отношении Ирана, сейчас они, в общем-то, тестируются на России для того, чтобы их потом можно было использовать в отношении Китая. Мы видим, что в отношении Китая американское давление нарастает, администрация США открыто говорила о том, что у США два противника, сдерживание которых является приоритетным для внешней политики, национальной безопасности – это Россия и Китай», – цитирует его РИА «Новости».
Также он добавил, что товарооборот между Россией и США несравним с уровнем экономической взаимозависимости между США и КНР. При этом он отметил, что санкции могут быть разные и варьироваться от тех или иных задач. По его словам, если «в отношении России вводятся санкции, которые прежде всего бьют по финансовому сектору, по экспортно ориентированным отраслям российской экономики, по российскому ВПК, и сейчас американцы подбираются к нашему IT–сектору. То в отношении Китая уже проявляются меры прежде всего в научно-технологической сфере».
Политолог также считает, что приход к власти Джо Байдена не изменит политику США в отношении России и Китая. При этом эксперт отмечает, что «Байден понимает, что есть сферы, в которых без диалога с Москвой и с Пекином у США будут серьезные трудности. Есть сферы, в которых просто не избежать компромиссов». С Россией, по мнению Войтоловского, это сфера контроля над вооружениями, международной безопасности, региональные конфликты, а также темы, связанные с изменением климата. А с Китаем США не обойдутся без диалога по таким темам, как международная торговля и ее регулирование, технологические вопросы, кибербезопасность, безопасность на море и региональная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить наем дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
США не стали ждать от санкций против России эффекта «серебряной пули»
Вашингтон никогда не считал, что один пакет санкций является «серебряной пулей», которая «изменит поведение» Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По мнению США, «было крайне необходимо» добиться того, чтобы для Москвы «наступили последствия за поведение», которое в Вашингтоне рассматривают как «абсолютно неприемлемое». Говоря об «успешности» санкция, Псаки заявила, что США хотят «снизить напряженность в отношениях» и добиться возможности обсуждать «обеспокоенности» американцев, «предпринимать необходимые действия в ответ на поведение России», а также «сделать отношения предсказуемыми и стабильными». Псаки заявила, что Белый дом работает над этим и не рассматривает санкции как единственный показатель успеха или как единственный инструмент для изменения отношений, передает ТАСС.
Напомним, зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
США отправили в Европу самолет-разведчик из-за действий России
Самолет U-2 ВВС США вылетел с авиабазы Фэрворд в Великобритании для разведывательной миссии в Европе в связи с напряженной ситуацией на российско-украинской границе, сообщают британские СМИ.
Соединенные Штаты решили отправить самолет-разведчик на континент после того, как Россия начала возвращать войска с масштабных учений в пункты постоянной дислокации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в Daily Mail.
Авторы публикации отмечают, что присутствие американского самолета – это «предупреждение Москве».
На этой неделе палубные истребители F/A-18 американских ВМС сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках десятичасового полета над Тихим океаном.
Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. Газета ВЗГЛЯД разбирала итоги завершившихся учений на Юге России.
Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России
Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники.
По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico.
Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам.
Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования».
Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии.
Пентагон обещал «пристально следить» за границей России и Украины
Пентагон внимательно следит за ситуацией на границе России с Украиной, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
По его словам, в Вашингтоне «видят, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной», но оценивать ситуацию «еще очень рано». Пентагон заявил, что «будет пристально следить за этим», передает ТАСС.
В свою очередь, в Госдепе заявили, что США «продолжают поддерживать минские соглашения в качестве основы дипломатического урегулирования» в Донбассе. США намерены «использовать все возможности для участия в дипломатических усилиях». При этом Госдеп заявил, что Москва должна отказаться от своей якобы «бескомпромиссной» позиции. США отметили, что подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости».
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, на базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
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В США пошутили после проигрыша на юниорском ЧМ по хоккею
Федерация хоккея США прокомментировала проигрыш сборной страны России на юниорском чемпионате мира по хоккею.
«Вы же знаете, что было в последний раз, когда мы проиграли России в матче открытия турнира?» – говорится в Twitter организации.
В публикации содержится намек на проигрыш американской команды в 2015 году со счетом 1:3, после которого команда США завоевала золото.
Напомним, 27 апреля сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
Россия заявила об угрозе «развала» Договора по открытому небу
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Ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Выступая на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу Вене, Гаврилов отметил, что в случае «сохранения статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая». Проект закона о денонсации соглашения «будет в считанные дни представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания», сообщается на сайте МИД России.
Гаврилов отметил попытку «группы государств во главе с США возложить» на Москву «ответственность за плачевную ситуацию», будто «и не было выхода из него американской стороны». Он указал, что Москва «предложила схему урегулирования проблемы наблюдательных полетов над Грузией и над 10-километровыми зонами вдоль российской границы на Кавказе», но другие страны ее отвергли. Не было «адекватной реакции» и на такие шаги России, как «разрешение на наблюдательный полет над Калининградской областью на дальность свыше максимальной» и на создание «условий для успешного полета над районом учений «Кавказ-2020».
При этом у России «сохраняется целый ряд озабоченностей в отношении того», как США и их союзники по НАТО, а также Украина и Грузия «выполняют свои обязательства по ДОН». «Как теперь водится у наших оппонентов, эти претензии не принимались в расчет и зачастую даже не комментировались», – заявил Гаврилов.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
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Володин заявил об узурпации США национального суверенитета своих союзников
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что США девальвируют базовый принцип демократии и, защищая Запад от якобы посягательств России и Китая, фактически узурпируют национальный суверенитет своих союзников.
«115 лет назад, 27 апреля, прошло первое заседание Государственной Думы. Без ее одобрения, гласил императорский Манифест, «никакой закон не мог воспринять силу». Памятную дату – День российского парламентаризма – мы отмечаем с 2012 года. … У российского парламентаризма тысячелетняя история и уникальный опыт развития. Западным «доброжелателям» покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим», – написал Володин в Telegram.
По его словам, «демократия – это не покричать на площади и не побузить на улице, как видится некоторым». «Это реализация прав граждан – участвовать в выборах, влиять на решения органов власти, свободно выражать свои взгляды, состоять в любой из зарегистрированных политических партий», – добавил он.
Володин напомнил, что в сентябре состоятся выборы Государственной думы, депутатов законодательных органов в 39 субъектах Федерации и глав ряда регионов. «Все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены Конституцией и законами страны. От нашей политической культуры и зрелости, ответственного поведения кандидатов и партий зависят их чистота, конкурентность, открытость. И в итоге – легитимность», – указал спикер Госдумы.
«Посмотрите, в какой политической турбулентности выбирали президента США. До взрывоопасной довели ситуацию. А все почему? Во многом из-за ущербности американских демократических процедур, архаичности системы, основанной на более чем полуторавековой монополии двух партий. Из-за подорванного доверия к избирательной системе с ее непрозрачным подсчетом голосов, неподконтрольным никому голосованием по почте, отсутствием независимых международных наблюдателей», – отметил Володин.
Он указал, что «США не стесняются учить демократии другие страны. При этом не слышат голоса своих граждан, которые прямо говорят, что институт коллегии выборщиков препятствует демократическому волеизъявлению людей, допускает избрание кандидата, за которого проголосовало не большинство, а меньшинство избирателей».
«При глубоком кризисе собственной демократии, США девальвируют ее базовый принцип. Вашингтон, присвоив себе роль лидера и защитника западного мира от, якобы, посягательств со стороны России и Китая, фактически узурпирует национальный суверенитет своих «союзников». Используя технологию «кнута и пряника», нередко принуждает западные правительства поступать вопреки воле своих граждан. Это значит, что реальным источником власти в таких государствах становится не суверенный народ, а «дядя Сэм»», – отметил Володин, приведя в качестве примера ситуацию с «Северным потоком – 2».
Он заявил, что «в абсолютном большинстве случаев западные «союзники» США оказываются их марионетками, готовы исполнять волю «хозяина», идти против интересов своих граждан. Их демократия сокращается, как шагреневая кожа». В то время как в России, по словам Володина, «иная тенденция. Развитие демократических институтов идет по восходящей».
«Конституционная реформа, проведенная в июле прошлого года по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина, наделила парламент и, в частности, Государственную думу новыми значительными полномочиями, в том числе по утверждению состава правительства. Повышена ответственность депутатов за эффективность работы исполнительной власти и решение вопросов людей, коллеги из правительства это уже почувствовали: требования к их работе со стороны парламента выросли. Наше взаимодействие стало более тесным и эффективным. Депутатам, которые будут избраны в сентябре, предстоит продолжить эту работу», – заключил спикер Госдумы.
Рогозин оценил перспективу перекрестных с США полетов на орбиту
Российские космонавты не будут отправляться в космос только на американских кораблях, но возможны перекрестные полеты не на коммерческой основе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Готовы ли мы отказаться от своего корабля и пересесть на Crew Dragon и Starliner? Я уже ответил: нет. Наш корабль имеет прекрасную статистику надежности и безопасности, умеет летать до МКС, в отличие от конкурентов, всего за рекордные три часа, имеет бытовой отсек для отдыха космонавтов в случае, если придется задержаться на орбите», – заявил Рогозин в соцсетях, передает ТАСС.
Он добавил, что стоимость кресла в «Союзе» дешевле предложений от конкурентов, эта цена таковой и останется. В 2023 году стартуют летные испытания «лунного» многоразового пилотируемого корабля «Орел», потому госкорпорации не нужны чужие услуги.
«Да и предложение летать на Starliner выглядит странно. Испытания этого корабля производства Boeing закончились неудачей, в сентябре НАСА планирует его снова испытать, но опять же без экипажа. Поэтому фантазировать на тему полетов на этом корабле явно преждевременно», – указал гендиректор Роскосмоса.
Вместе с тем он допустил, что возможны перекрестные полеты российских космонавтов на американских кораблях и полеты американских астронавтов на российских «Союзах» не на коммерческой основе, а с помощью взаимозачетов за кресла.
«Но еще раз оговорюсь, наши специалисты должны подтвердить мне, что американские корабли прошли все необходимые летные испытания и обеспечивают самое главное в пилотируемой космонавтике – безопасность экипажа», – указал Рогозин.
По его словам, возможность перекрестных полетов полезна с точки зрения технического резервирования и поддержания партнерства в космосе.
Ранее глава Роскосмоса заявлял, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.
Глава РАН Александр Сергеев отмечал, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
Песков назвал возможное время встречи Путина и Байдена
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется летом, но точная дата и страна проведения пока не определены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, уже есть возможные даты.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Также Байден предложил Путину провести встречу.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В Госдуме оценили создание в США центра по борьбе с иностранным влиянием
Центры по противодействию иностранному влиянию нужно создавать не в США, а в странах, в чьи дела вмешивается Вашингтон, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя создание такого центра в Америке.
Накануне представитель аппарата директора Национальной разведки США заявил о создании центра по борьбе с иностранным влиянием, который будет «интегратором всех разведывательных данных, связанных с иностранным злонамеренным влиянием» и займется обеспечением политиков «должными оценками» по этому вопросу.
«Такие центры пригодились бы не США, а, в первую очередь, тем странам, в чьи дела вероломно вмешиваются сами американцы», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.
По мнению главы комиссии, такие центры нужны США, «чтобы сочинять правдоподобные оправдания для их собственных нелегитимных и деструктивных действий».
«Нет сомнений, что этот новый центр активно включится в антироссийскую информационную кампанию и будет использоваться для вброса новых ложных обвинений в адрес России. Никто не сравнится с Соединенными Штатами по интенсивности попыток вмешиваться в чужие дела», – заключил Пискарев.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, как теперь будет выглядеть вмешательство США во внутренние дела других стран.
Песков переадресовал МИД вопрос о подготовке списка недружественных России стран
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, установлены ли сроки по формированию списка недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатических представительствах.
«Это в Министерство иностранных дел вопрос. Правительству поручение было дано, список будет определен», – сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу перечислить государства, которые войдут в этот перечень.
Говоря о том, определены ли сроки подготовки такого списка, представитель Кремля сказал: «Нет, мне не известно о том, что что-то есть по срокам», передает ТАСС.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.