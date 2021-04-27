Крупный санаторий в Сочи массово отменил брони на май

Санаторный комплекс «Адлеркурорт» отменил часть броней на май, из-за технического сбоя было продано больше номеров, чем есть в санатории в Сочи.

«Это выяснилось в апреле, когда у стойки регистрации на одни и те же места стали претендовать десятки человек. Поначалу все удалось решить без последствий для партнеров – туристов с извинениями переселили в аналогичный корпус на той же территории. Однако ближе к середине месяца стало ясно, что масштабы овербукинга не позволяют обойтись своими силами. К тому же ситуация осложнилась тем, что часть номеров были выкуплены с кешбэком – эти бронирования старались сохранить в первую очередь. На некоторые даты получалось так, что на 500 мест претендует 1000 человек, поэтому пришлось обратиться за помощью к туроператорам, выкупившим блоки, и просить их помочь с размещением гостей в других отелях», – цитирует TourDom.ru коммерческого директора объединения «Профкурорт» Марину Розанову.

Уточняется, что овербукинг произошел на вторую половину мая, когда спрос на отдых в Сочи спадет после майских праздников. Как рассказали в пресс-службе санатория, туристы в срочном порядке переселяются с сохранением уровня звездности в другие отели. «Санаторий очень востребован у туристов из-за доступных цен», – рассказали в пресс-службе.

После того, как президент Владимир Путин объявил долгие выходные на майские праздники, российские курорты готовятся к дополнительному наплыву туристов. Так, например, Сочи в пятницу пообещал принять до 200 тысяч отдыхающих в эти праздники, что на четверть больше, чем в майские праздники 2019 года.

Как выяснили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, 31,15% из его клиентов отправятся на майские праздники в Севастополь. На втором месте – Петербург, третье – у Волгограда. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что Крым занял второе место по популярности на майские праздники, уступив Краснодарскому краю. На третьем месте – отдых в Петербурге, на курортах Кавказских Минеральных вод. На четвертом месте – Калининградская область, на пятом – Москва и Подмосковье.