Россиян отправили на весенние каникулы

Президент объявил нерабочими дни между майскими праздниками, в результате страна получила декаду полноценных весенних каникул. Судя по всему, для многих этот сюрприз оказался неожиданным: сразу после слов главы государства из-за резкого наплыва желающих купить билеты упал сайт РЖД. Так куда же собрались поехать россияне на 10-дневные майские?

Владимир Путин в пятницу издал указ о нерабочих днях между майскими праздниками, благодаря которому большинство россиян сможет непрерывно отдыхать с 1 по 10 мая. Четыре обычно рабочих дня – с 4 по 7 мая – в этом году становятся нерабочими и при этом с сохранением зарплаты. Такое решение Путин принял по просьбе главного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», – сказала Попова на совещании с президентом по видеосвязи. В Роспотребнадзоре полагают, что такое решение поможет замедлить распространение COVID-19. Как отметила Попова, из-за разорванных майских каникул россиянам приходится ездить на общественном транспорте – что повышает риск контакта с вирусоносителями. «Если вы считаете, что это все-таки необходимо, – хорошо, мы так и сделаем», – ответил Путин.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь не идет о новом локдауне. Так он ответил на вопрос о том, последует ли за соответствующим указом и запрет на работу баров, ресторанов и музеев, как это было в прошлом году.

Решение президента, безусловно, пойдет на пользу социальному самочувствию, полагает гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его оценке, эту весну российское общество встретило в состоянии эмоциональной нестабильности. «Можно сказать, мы находимся на «растяжке» между оптимизмом и тревогой, – сказал Федоров газете ВЗГЛЯД. – С одной стороны, экономика оживает. С другой стороны, люди пока не ощущают этого, что называется, в своем кармане. Инфляция, увы, растет».

Кроме того, не уходит главный фактор тревоги – коронавирус, сохраняется боязнь третьей волны, отметил собеседник. «В общем, ощущение неопределенности мешает испытывать позитивные чувства, которые обычно приносит с собой теплое время года», – констатирует эксперт, добавив, что сюрприз с каникулами будет воспринят с воодушевлением.

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«Раньше кто-то брал отпуска на эти дни между выходными, кто-то продолжал работать, а теперь – целых 10 дней свободных. Это резко меняет картину – самое время отдохнуть. Всё лучше, чем в январе, – заметил Федоров. – С другой стороны, возможно и некоторое недовольство – почему так поздно, не дали подготовиться, скорректировать планы. Хорошая новость, но лучше бы ее объявили раньше. Тогда люди бы имели больше возможностей спланировать и рациональнее провести это время».

«В социальных сетях я заметил некоторою долю раздражения и даже страха. Мол, это такая скрытая форма локдауна перед третьей волной ковида, – говорит гендиректор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. – У некоторых возникло подозрение, что их опять запрут по домам, как год назад». Впрочем, он считает, что процент недовольных и встревоженных будет невелик.

«В целом это решение вызовет положительные эмоции у подавляющего большинства сограждан, – прогнозирует эксперт. – У нас колоссальное число людей заняты в госсекторе и в бизнес-госсекторе. Для них это будет однозначно приятная история. Отношение городского класса сложнее: у малого бизнеса может возникнуть определенное напряжение, поскольку он все равно будет работать, пока бюджетники отдыхают. Но в целом это неплохой сигнал для общества – понятный, рациональный. Так что принятое решение – правильное с точки зрения социальной логики».

На ваш взгляд Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные? Останусь дома

Поеду на дачу

Навещу родственников

Поеду в путешествие по России

Поеду в путешествие за рубеж

Буду работать



Социологи отмечают, что к моменту объявления о долгих выходных большинство опрошенных россиян уже распланировали майские праздники. Ранее на этой неделе ВЦИОМ поделился результатами таких исследований. По результатам опроса, поехать на дачу собирались поехать только 34% опрошенных, а большинство – 56% – останутся дома. В Крым и на черноморское побережье Кавказа были намерены поехать по 3% россиян соответственно.

Впрочем, большинство респондентов – 82% – вообще не собирались путешествовать. «Отдыхать и совершать траты на отдых в майские праздники планируют 35% россиян. Чаще 18-24-летние (45%) и 25-34-летние (48%) сограждане. Средняя сумма планируемых трат на майские выходные составляет 19 612 рублей», – писали социологи.

По мнению Федорова, благодаря дополнительным дням отдыха, число путешествующих теперь увеличится. «Мы ожидаем, что 10-12% по России поедет. Кто-то из столицы на курорты, кто-то из провинциалов – наоборот, поедет в столицу. Кто-то родственников навестит в другом городе. Кто-то поездит по своему региону», – полагает гендиректор ВЦИОМ.

А вот процент зарубежных поездок останется прежним, добавил эксперт. «Поездки за рубеж не увеличатся. Летать-то особо некуда, главной зарубежной «всероссийской здравницей» была Турция, ее закрыли. Куда лететь-то? В Сербию и Черногорию? Но это сильно подороже будет, ценник высокий, к сожалению».

Отметим, что новость о долгих выходных в середине дня в пятницу вызвала сбой в работе сайта «Российских железных дорог». «Единовременно произошел резкий рост поисковых запросов и продаж билетов», – пояснили РИА «Новости» в РЖД.

Тем временем, российские курорты готовятся к дополнительному наплыву туристов. Так, например, Сочи в пятницу пообещал принять до 200 тысяч отдыхающих в эти праздники, что на четверть больше, чем в майские праздники 2019 года, сообщил ТАСС.

Как выяснили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, 31.15% из его клиентов отправятся на майские праздники в Севастополь, сообщает «Комсомольская правда». На втором месте – Петербург, третье – у Волгограда. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что Крым занял второе место по популярности на майские праздники, уступив Краснодарскому краю. На третьем месте – отдых в Петербурге, на курортах Кавказских Минеральных вод. На четвертом месте – Калининградская область, на пятом – Москва и Подмосковье.

Самым популярным местом отдыха и труда в России остаются пригородные дачи.

«За десять дней можно сделать переворот на даче: убрать территорию от старой листвы и травы, подготовить грядки,

собрать теплицы, «а дальше необходимо высадить рассаду», – рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина.

Стоит отметить, что идея увеличения майские каникул давно обсуждается среди политиков, в частности, в Госдуме. Не далее как в четверг такую идею в очередной раз озвучил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Правда, он предложил удлинить майские праздники за счет сокращения январских каникул, подчеркнув, что «зимой людям делать нечего». «Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить как раз между майскими праздникам», - цитировал Миронова RT.

В заочный спор с лидером «эсэров» немедленно вступил депутат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, причем – в довольно грубой форме. «Все уже привыкли к хорошим новогодним праздникам. У людей дети, у детей каникулы в школе. Люди имеют возможность провести это время с семьей, с детьми. Кто-то имеет возможность уехать. Все фракции поддержали идею длинных новогодних праздников. Что теперь перед выборами у всех шило в ж*** залезло, чтобы начинать опять эту тему бередить?» – возмутился Лебедев в беседе с НСН.

Социолог Фирсов соглашается с лидером «Справедливой России». «Действительно, у некоторых россиян возникает вопрос «А не слишком ли много мы отдыхаем?» И новогодние праздники ассоциируются часто с запоем, а не со здоровым образом жизни. Те, кто едет зимой на горнолыжные или пляжные курорты, это крайне невысокая доля населения. Так что ротация январских выходных на майские была бы для подавляющего большинства россиян оптимальной. И уж точно лучше – для здоровья нации», – считает Фирсов.

«С майскими все гораздо логичнее, начинается дачный сезон, оживает внутренний туризм. Не только труд на грядках, но и здоровая релаксация, спорт – для всего этого май, конечно, более благодатное время для большинства регионов нашей страны», – подчеркивает социолог.