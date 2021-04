В Германии призвали «закрыть тему Украины» и сблизиться с Россией Названы желающие присоединиться к России украинские города 25 апреля 2021, 15:47 Текст: Абдулла Шакиров

Присоединиться к России хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков. «Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – цитирует Маркова «Политнавигатор». По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации России. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – добавил эксперт. Напомним, в Киеве и странах Запада активно запугивали население «подготовкой российского вторжения на Украину», подтверждая это фотографиями перемещения военной техники, полученными из соцсетей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что значат масштабные перемещения российских войск у границ Украины Ранее руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сейчас обсуждения двусторонних отношений Москвы и Киева быть не может. По его словам, «искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения» можно будет только после того, как «агрессия прекратится» и «войны не будет». Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, а также заявляет, что в Донбассе якобы действуют российские войска.

Украина закрывает университеты на кредит Всемирного банка 22 апреля 2021, 18:24

Фото: Алексей Фурман/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Всемирный банк недоволен системой высшего образования Украины и выдаст Киеву кредит в 200 млн долларов на ее реформирование, итогом которой станет закрытие солидной части вузов, сообщили украинские СМИ. В банке открыто заявили, что государственные вузы на Украине представлены слишком широко, а потому система высшего образования неэффективна, поскольку в условиях сокращения населения большая сеть вузов создает проблемы «для ее финансовой устойчивости и качества услуг». По задумке Всемирного банка, на выделенные деньги эксперты будут проводить аудит каждого института, университета и колледжа в республике. В результате проверок разрешение на образовательную деятельность получат только те вузы, которые отвечают необходимым стандартам – «прозрачным» и «эффективным», пишут Vesti.ua. Как отмечают в кредитной организации, на Украине уже началась оптимизация высшего образования: по словам представителей банка, в республике количество вузов за последние годы сократилось на 25%, однако «еще многое предстоит сделать». В качестве одного из аргументов в банке назвали плохую обратную связь абитуриентов с университетами: спрос на высшее образование среди молодежи высок, но информации о доступных вариантах его получения чрезвычайно мало, говорят во Всемирном банке. В организации сообщили, что правительство страны якобы согласно на проведение реформы, ее реализация займет шесть лет. Информация о возможном закрытии вузов вызвала критику в Сети, некоторые предполагают, что реформа может обернуться уничтожением системы высшего образования на Украине. В частности, пользователи опасаются, что деньги Всемирного банка осядут в карманах аудиторов либо будут «незаметно распилены» при реализации проекта. Также недовольство людей вызвало то, что сокращение коснется государственных вузов, в то время как выпускники частных университетов не всегда показывают хорошие результаты при приеме на работу. В свою очередь эксперты, выступающие за укрупнение вузов, считают, что украинцы поступают в университеты исключительно ради диплома, специализированные же знания он получают на дополнительных курсах, а поэтому сокращение вузов за счет закрытия неэффективных филиалов поднимет качество образования и снимет нагрузку с госбюджета. Так, журналист Дмитрий Заборин заявил, что «украинские вузы просто работают как бизнес», дающий студентам из регионов возможность закрепиться в городе и получить диплом, не всегда обязательный при трудоустройстве. Между тем, по словам экс-заместителя министра образования Украины Максима Стрихи, страна, если сравнивать количество университетов и студентов на душу населения, по уровню высшего образования находится «в среднеевропейской рамке», при этом не с лучшей стороны. «Возможно, экономичнее, с точки зрения государственных усилий, было бы эти университеты не ликвидировать, а, скажем, на месте тех трех организовать два, потому что такая ситуация почти в каждом нашем областном центре», – отметил он. Погребинский: Путин поставил перед Зеленским неразрешимую задачу 23 апреля 2021, 11:40

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Любой ответ Зеленского на предложение Путина ухудшит позицию президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал приглашение со стороны президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву. Ранее Зеленский предлагал Путину встречу в Донбассе. «Владимир Путин – искушенный политик. Он готовил свое заявление, это не экспромт. Таким образом российский лидер поставил перед Зеленским неразрешимую задачу. Любой ответ главы Украины ухудшит его позицию», – убежден киевский политолог Михаил Погребинский. Если Зеленский рискнет приехать в Москву, то он проиграет, потому что такой шаг вызовет бурю негодования и в Киеве, и в Вашингтоне, считает собеседник. «Но президент Украины – слабак, он никуда не поедет, – подчеркивает Погребинский. – При этом он сам давно просит о встрече. Сейчас ему предлагают приехать и поговорить, а он, скорее всего, откажется. Поэтому предложение Путина хорошо продумано». Политолог также добавил, что специалисты по пиару придумают какой-то вариант ответа для Зеленского. «Он будет в форме stand up, чтобы люди поулыбались. Но это не формат серьезного политика», – заключил эксперт. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинские депутаты устроили драку из-за флага России 24 апреля 2021, 11:15

Фото: Новый Визит/youtube.com

Текст: Наталья Ануфриева

Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом, сообщают местные СМИ. Во время выступления депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова к нему подошел представитель фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью «Пособник оккупанта» и нарисованным российским флагом, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал kherson.net.ua. Устинов оттолкнул оппонента, между ними возникла потасовка. В итоге один из соратников депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» оттеснил Хланя и усадил его на место. В продолжении своей речи Устинов подчеркнул, что подобное поведение депутата областного совета – недопустимо. Ранее экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка. Путин предложил Зеленскому приехать в Москву 22 апреля 2021, 18:37

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве. «Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать. «В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.

«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко. Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю 23 апреля 2021, 17:39

Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины. «Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев. Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев. По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев. В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua». Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения. В Киеве отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР 22 апреля 2021, 23:29

Фото: Alexey Arestovych/YouTube

Текст: Антон Антонов

Украина «принципиально» не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что украинская «позиция принципиальна» и заключается в том, что «никаких переговоров» с ДНР и ЛНР «не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». При этом Арестович утверждает, что глава российского государства Владимир Путин «сделал сегодня очень интересную вещь» – по версии Киева, президент России якобы «фактически дезавуировал Минские соглашения». «Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого», – пояснил Арестович. По словам советника главы офиса президента Украины, «конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения». Как заявил Арестович, «если придираться, это словесный выход из Минских соглашений». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия пригласила Германию и Францию обсудить Минские соглашения в Донбассе 23 апреля 2021, 16:16

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Москва предложила Германии и Франции провести до 27 апреля встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, чтобы обсудить вопросы перемирия на юго-востоке Украины, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. «Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», – передает его слова РИА «Новости». «Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – добавил Козак. Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности. Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы. Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом 24 апреля 2021, 10:27

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу. В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград». Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся. Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного. Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны. Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет». Американцы назвали истинные цели США на Украине 23 апреля 2021, 11:54 Текст: Алина Назарова

Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела». «США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга. Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости». «Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой. «На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой. Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение». «С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой. Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов». Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта. Украина не смогла выпросить у Германии подержанные корветы 24 апреля 2021, 16:06

Фото: navy.mil.gov.ua

Текст: Вера Басилая

Киев пытается получить от Германии современное оборонительное оружие, «с помощью которого Украина могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Согласно данным газеты, Украина просит о поставках оружия для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования. «Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас «оказал сопротивление» в этом отношении, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу «открытость», сообщили как украинские, так и немецкие источники издания. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в этой связи заявил изданию, что «было бы неправильно исключить поставку исключительно оборонительных систем оружия» в то время, когда Россия якобы «угрожает войной». Ранее МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения в Донбассе. Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. В ЕС назвали условия для полноценного диалога с Россией 23 апреля 2021, 08:59 Текст: Алина Назарова

Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано. «Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран. Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб. МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения 23 апреля 2021, 19:05 Текст: Елизавета Булкина

Киев начал стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, говорить о шагах в сторону урегулирования с украинской стороны не приходится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «О какой «сдержанной реакции» и, тем более, «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» – говорится в комментарии Захаровой, на сайте ведомства.



«Цинично выглядит потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе - при том, что в ЕС, похоже, сами путаются в предоставленных им Киевом цифрах - в условиях, когда в Брюсселе не только закрывают глаза на распространенные среди киевских властей настроения в пользу силового решения конфликта на Юго-Востоке, но и - вольно или невольно - сами их и поддерживают», – продолжила дипломат. Захарова отметила, что невозможно иначе воспринимать «периодически звучащие из уст руководства ЕС фразы, адресованные Киеву, вроде «Мы на вашей стороне».



«Возможно, руководству евродипломатии, вместо безоглядной поддержки украинских властей, пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно Минскому «Комплексу мер» и договоренностям на саммитах «нормандского формата» обязательств по урегулированию конфликта», – добавила дипломат. Она подчеркнула, что в другом случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, «позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей». «Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения «пещерной» идеологии неонацизма и правого экстремизма», – заключила Захарова Ранее в пятницу в ДНР сообщили, что украинские силовики 45 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, разведка ДНР обнаружила танки, гаубицы и бронетехнику, размещенную возле жилых домов на подконтрольной Украине территории. До этого подразделения украинских силовиков обстреляли из артиллерийских орудий и минометов окрестности Горловки, заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Аваков выступил за признание геноцида армян на государственном уровне 25 апреля 2021, 00:12

Фото: В гостях у Гордона/YouTube

Текст: Антон Никитин

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о важности признания геноцида армян в Османской империи на государственном уровне. «24 апреля 1915 года за одну ночь в Османской империи были арестованы сотни тысяч представителей интеллигенции, духовенства, писатели, философы и художники – те люди, которые были духовными лидерами армянского народа, те, кто мог повести за собой. Практически все они были убиты. Предварительно турецкие захватчики призвали в армию и расстреляли армянских военных. Оставшихся после этих двух этапов программы геноцида женщин, детей, стариков насильно согнали с родной земли и погнали в пустыню. Большинство переселенцев погибли от голода и болезней. Почти никто не дошел. Те, кому удалось бежать, рассеялись по чужим странам и навсегда утратили родину», – написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook. «Геноцид армян – это не трагедия одного народа. Это страшный и, к сожалению, неизученный урок для всего человечества, потому что до сих пор ни одна страна и ни один народ не застрахованы от повторения трагедии. <…> Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Осудить преступление, задекларировать недопустимость «решения» таким образом любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства», – заметил Аваков. Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов. Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты. В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Кравчук отказался ехать в Минск на переговоры по Донбассу 23 апреля 2021, 15:47

Фото: Зураб Джавахадзе/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший украинский президент и руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отказался от поездок в Минск на переговоры по урегулированию конфликта. «Я туда (в Минск) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет», – заявил Кравчук в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». По его словам, Белоруссия «подотчетна России», а белорусский лидер Александр Лукашенко «является вассалом». На данный момент много стран готовы предложить себя в качестве переговорной площадки для урегулирования конфликта. Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности. Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы. Захарова назвала Евросоюз ответственным за притеснение русскоязычных на Украине 23 апреля 2021, 20:02

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Возможно, руководству евродипломатии вместо безоглядной поддержки украинских властей пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно минскому Комплексу мер и договоренностям на саммитах нормандского формата обязательств по урегулированию конфликта. В противном случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей. Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения пещерной идеологии неонацизма и правого экстремизма», – отмечается в комментарии Захаровой на сайте ведомства. Комментируя публикацию главы европейской дипломатии Жозефа Борреля в Twitter о якобы российской агрессии против Украины, Захарова заявила, что он предвзят в своих высказываниях, что доказывает неспособность Евросоюза объективно оценить происходящие события, «разобраться в их причинах и понять их трагические последствия». По ее словам, ангажированная позиция главного дипломата ЕС вызвала разочарование. «Словно заклинание повторяется неправда о «российской агрессии» против Украины. О какой «сдержанной реакции» и тем более «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» –подчеркнула дипломат. Официальный представитель МИД выразила надежду на то, что в Брюсселе прекратят распространять «грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-еэсовского взаимодействия». Президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.