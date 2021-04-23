Украинские силовики 18 раз за неделю обстреливали территорию ЛНР

Лидер ДНР предложил Зеленскому встретиться в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился в президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приехать на линию соприкосновения в Донбасс для «честного и открытого разговора» с лидерами ДНР и ЛНР.

«Обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской народной республики Леонидом Ивановичем (Пасечником – прим. ВЗГЛЯД), готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования. Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили ваши войска, не знаю, подконтрольны они вам или нет», – говорится в видеообращении Пушилина, опубликованном на официальном сайте ДНР.

Лидер ДНР выразил готовность к общению с Зеленским и в онлайн-формате, если украинскому президенту «все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично». Тогда, отметил Пушилин, мировое сообщество сможет увидеть и услышать, «кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании». Глава ДНР обратил внимание Зеленского на то, что жители Донбасса «сыты по горло монологами» президента Украины и требуют от него перейти к реальному диалогу. «Мы, люди, в полной мере ощутившие последствия вашего «миролюбивого» президентства, дадим вам возможность не просто разглагольствовать, а воочию убедиться, что «мир на танках», самолетах, артиллерии и любых других армейских установках привезти действительно невозможно. Тем не менее мы все еще остаемся привержены Минским соглашениям и требуем их выполнения со стороны Киева», – подчеркнул Пушилин.

В сообщении также отмечается, что если Киев продолжить «искать других собеседников или призывать лидеров третьих стран к урегулированию конфликта», то такие шаг будут квалифицированы Донецком как выход из Минских договоренностей. «В таком случае, имейте смелость об этом официально заявить», – заключил глава ДНР.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик. «А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер.