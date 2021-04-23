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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 14:07 | vz.ru
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Бабиш обвинил Россию в «уничтожении отношений» с Чехией
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия якобы уничтожила отношения с республикой, которые ныне заморожены.
«Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией [как между] двумя суверенными государствами», – передает слова главы чешского правительства РИА «Новости» со ссылкой на издание denik.cz.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Захарова: Прага получила то, о чем не мечтала в страшном сне
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Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне, «сама не понимала, во что себя втягивает», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово «паритет». Ну, паритет так паритет. Мы никогда не нанимали, это не в практике российской дипломатической службы, на месте граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала. Что касается Чехии, то значительная, я бы сказала, большая часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России, составляли российские граждане», – пояснила Захарова, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, идя на недружественные шаги по отношению к Москве, Прага «сама не понимала, во что себя втягивает».
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Ранее в четверг Москва в ответ на действия Праги потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
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Состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая, заявил министр иностранных дел Якуб Кулганек.
«Состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Россия должна сократить штат до конца мая», – приводит слова главы МИД Чехии РИА «Новости».
В российском посольстве в Праге сейчас 27 дипломатов и 67 технических служащих, в чешском посольстве в Москве – 5 и 19, согласно данным МИД Чехии.
«Нам кажется, вполне достаточно. Соответствует масштабу отношений и роли в них дипломатии», – отреагировал на новость главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.
Ранее глава МИД Чехии заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13.00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
МИД Чехии заявил о высылке 63 сотрудников российского посольства
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Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Речь идет о 63 сотрудниках российского посольства, которые [покинут Чехию] с членами семей», – передает его слова ТАСС.
Ранее новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля.
Позже он заявил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая. В МИД Чехии уточнили, что в посольстве России в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих.
Россия в свою очередь потребовала, чтобы Прага сократила количество сотрудников посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
В четверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи «с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии». Москва пообещала ответить на высылку из Словакии российских дипломатов.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Также палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Прага пообещала не менять число сотрудников генконсульства России в Чехии
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Количество сотрудников российских и чешских генеральных консульств не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек в интервью газете «Блеск».
«Пока это (взаимные меры по уравниванию численности штата посольств в Москве и Праге) не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность (сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии)», – отметил Кулганек, передает ТАСС.
Он также уточнил, что Чехия и Россия будут располагать 32 сотрудниками в своих посольствах в Москве и Праге – по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов
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Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии, объявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
«В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства России в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что Братислава предпримет резкие действия в поддержку Чехии.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Эксперт: Доля чешского пива в России – капля в море
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Российский рынок абсолютно не заметит отсутствие на прилавках в магазине чешского пива, если будет принято решение бойкотировать товары из этой страны, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля, срок ультиматума истек. В России тем временем звучат предложения начать бойкот чешских товаров, в том числе запретить продажи чешского пива.
«Рынок пивных напитков в России – 8 млрд литров в год. В это количество входят российское (95%) и импортное (5%). В прошлом году чешского пива привезли 40 млн литров, оно занимает всего 10% в импортном пиве. То есть это капля в море», – говорит Дробиз. При этом он подчеркивает, что чешское пиво достаточно дорогое, не рассчитанное на массового потребителя. Соответственно, данный алкогольный напиток направлен на средний класс.
«Никаких серьезных экономических последствий в случае, если запретят чешское пиво, не будет ни для Чехии, ни для России. Кроме того, я не думаю, что от этого могут пострадать производимые в России чешские бренды пива. Отсутствие чешского пива российский рынок абсолютно не заметит», – убежден собеседник.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, из-за того, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, из страны выслали 18 сотрудников российского посольства, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Прага призвала союзников по НАТО помочь «парализованному» посольству Чехии в Москве
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек попросил у союзников по НАТО оказать практическую помощь чешскому посольству в Москве, которое оказалось парализовано после высылки 20 дипломатов.
В МИД Чехии уточнили, что в посольстве России в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих, передает РИА «Новости».
Кулганек «ознакомил союзников в Североатлантическом совете НАТО с подробными доказательствами причастности российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице». Министр также выразил благодарность союзникам за их солидарность и попросил их о дальнейшей поддержке.
«Глава чешского внешнеполитического ведомства повторил просьбу Чехии к союзникам по НАТО о вызове российских послов в этих странах, что послужило бы доказательством протеста против деструктивной деятельности России в отношении безопасности стран НАТО, а также попросил оказать практическую помощь парализованному в настоящее время чешскому посольству в Москве», – говорится в сообщении чешского МИДа.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Россия потребовала у Чехии сократить число сотрудников посольства в Москве
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Россия требует, чтобы Прага сократила количество сотрудников посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте», – передает ее заявление РИА «Новости».
В четверг в министерство иностранных дел России был вызван посол Чехии. «Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии», – сообщили в МИДе.
«Ему [послу] был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми сегодня Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в Праге», – добавили в министерстве.
В МИД чешскому послу заявили, что власти Чехии продолжают раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. «Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем», – говорится в сообщении.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Он заявил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Экс-президент Чехии заявил о стыде из-за действий Праги в отношении России
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Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что ему стыдно из-за действий нынешнего руководства страны в отношении России на фоне дипломатического скандала и обвинений в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
«То, что мы [Чехия] лаем на одну из мировых держав, это то, за что мне стыдно и что меня удручает [и отталкивает от желаний] пытаться вообще еще что-то делать в этой стране [Чехии]. Для меня это свидетельство [о современном состоянии] нашей страны и о том, что мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику», – цитирует ТАСС Клауса.
По его мнению, заявления чешских властей по поводу взрывов боеприпасов на складах в Врбетице в 2014 году и их утверждений о причастности к этому инциденту российских спецслужб связаны со стремлением чешских властей заработать очки в Вашингтоне и НАТО.
«Чехия – это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса», – отметил Клаус. Также он добавил, что ситуацию можно сравнить с тем, «когда маленький мальчик отважится бить немного большего мальчика только потому, что он, в отличие от [первого] мальчика, [находится там] вместе с папочкой и знает, что если эта [драка] будет заканчиваться для него плохо, то вмешается папочка и защитит его».
«Мы в данном случае маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», – полагает Клаус.
Также бывший глава государства заявил, что в среду обсуждал инцидент в Врбетице с нынешнем президентом Чехии Милошем Земаном, который не сказал ему о своей поддержке действий правительства и МИД республики по отношению к России.
Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
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Слуцкий призвал к быстрому и адекватному ответу на высылку дипломатов из Словакии
Словакия, выслав трех российских дипломатов, вступила в вассалитет США, России придется ответить на провокации Братиславы быстро и адекватно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Братислава добровольно вступает в вассалитет США. Решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с шизофреническими обвинениями Праги – не меньший бред», – цитирует ТАСС депутата.
Слуцкий также выразил мнение, что «России придется ответить и на эти провокационные действия Словакии, причем, быстро и адекватно».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Посол Чехии заявил о продолжении работы в Москве
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Глава чешской дипмиссии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что пока продолжит работать в России.
«Пока да», – сказал он, отвечая на вопрос о продолжении работы в Москве.
«Мы получили официальный ответ МИД [России]», – сказал посол по итогам визита на Смоленскую площадь. Он заявил также, что ожидает дальнейших встреч с российской стороной для решения существующих проблем, передает РИА «Новости».
«Работа дипломатов – есть решение таких проблем. Думаю, есть первая встреча, думаю, будут еще следующие встречи, чтобы мы эти вопросы решили», – сказал он, добавив, что решение существующих проблем делительным процессом, по его мнению.
Сообщается также, что посол покинул российское внешнеполитическое ведомство, куда его вызвали в четверг в связи с обострением отношений России с Чехией.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Захарова: Прага встала на путь разрушения отношений
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Москва даст ответ Праге на сокращение российского посольства в Чехии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Меня просят прокомментировать их последнее решение. Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она подчеркнула, что российская сторона ответит на те действия, которые были применены к ней.
«Мы ответим на те действия, которые будут в наш адрес. А призыв не к нам, и отвечать нам на этот призыв нечего: они (Запад) каждый день друг друга к чему-то призывают, дошли в этой абсурдной логике до предела, до неуважения к собственным гражданам... Они застряли в этой оголтелой русофобии», – добавила представитель ведомства.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Посольство России в Словакии назвало абсурдными обвинения в адрес сотрудников дипмиссии
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Посольство России в Словакии считает безосновательными обвинения словацкой стороны в адрес объявленных персонами нон грата сотрудников. Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, заявил пресс-секретарь дипломатического представительства Владислав Куликов.
«Посольство подтверждает получение ноты с объявлением словацкой стороной трех сотрудников персонами нон грата. Обвинения наших сотрудников в какой-либо противоправной деятельности, тем более которая направлена против Словакии, абсолютно безосновательны. Решение словацкого правительства трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран. Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, о содержании которой они будут проинформированы в ближайшее время», – приводит ТАСС заявление Куликова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Словакии выслать трех российских дипломатов разочаровало Москву, ответ не заставит себя ждать.
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Москва пообещала ответить на высылку из Словакии российских дипломатов
Решение Словакии выслать трех российских дипломатов разочаровало Москву, ответ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать», – передает ее слова РИА «Новости».
В четверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи «с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии».
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Он заявил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Слуцкий посоветовал Чехии требовать компенсации у Вашингтона
России не за что извиняться перед Чехией, а Праге лучше попросить компенсации у Вашингтона, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление чешского МИДа об извинениях.
«Чехии стоит требовать компенсации у Вашингтона, что он втравил Прагу в мощнейшую провокацию для прикрытия собственных преступлений, неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии с физическим устранением президента [Александра] Лукашенко», – передает его слова РИА «Новости».
Слуцкий подчеркнул, что на месте Праги «стоит действительно подсчитать ущерб от дипломатического скандала, а также свертывания переговоров по поставкам российских вакцин против коронавируса». «Цена здесь даже не рубли и евро, а жизни простого населения Чешской Республики», – сказал глава комитета.
«Извиняться России не за что… Извиниться стоит Чехии за очередной спектакль в стиле highly likely с заокеанской режиссурой, а не усугублять дальше непростую ситуацию в российско-чешских отношениях», – заявил Слуцкий.
Он также призвал Прагу прекратить раскручивать спираль дипломатического противостояния с Россией. «В противном случае это может нанести непоправимый вред взаимодействию, и так заведенному в тупик по вине чешской стороны», – пояснил Слуцкий, отметив, что Чехия продолжает движение по пути деградации отношений с Россией.
«Последние решения относительно российского диппредставительства как раз являются ярким тому подтверждением», – сказал депутат.
«Не Москва начала ничем не обоснованные высылки дипломатов. Изначально именно Прага по абсолютно надуманным, если не сказать бредовым причинам, следуя вассальной логике, подвергла высылке 18 сотрудников посольства России», – заключил Слуцкий.
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В среду новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
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