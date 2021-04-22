Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Путин пригласил Зеленского в Москву

Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.

«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.

«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.



«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.

Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.

В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.