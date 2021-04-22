Лукашенко согласился со словами Путина о Белоруссии в послании Федеральному собранию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными в отношении республики.

«Мы заметили человеческую большую нотку этого послания», – сказал белорусский лидер на встрече с российским коллегой в Москве, передает РИА «Новости».

«Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании... Проблемы одинаковые», – заявил Лукашенко.

В четверг в Москве проходит встреча глав двух государств. Переговоры президентов могут затянуться до позднего вечера, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

Там отметили, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – тематика Союзного государства. Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.

Напомним, президент России в ходе послания заявил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.

«Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – заявил Путин.