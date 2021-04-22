Путин заявил Лукашенко о намерении обсудить «острые вопросы»

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений.

«Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть. Событий много, жизнь идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и в многостороннем формате есть о чем поговорить. Но вначале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно», – передает слова российского лидера РИА «Новости».

Как отметил Путин, несмотря на пандемию коронавируса, торговый оборот между странами достиг значительных объемов – 29,5 млрд долларов. «Уверен, что все восстановится и в прежнем объеме, все для этого есть», – сказал президент.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

По данным пресс-службы, предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – тематика Союзного государства. Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.

В Кремле предупредили, что переговоры Путина и Лукашенко могут затянуться до позднего вечера.