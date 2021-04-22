Путин подтвердил готовность России сотрудничать с Германией по поставкам вакцин Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна 22 апреля 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

В Турции вводится локдаун на три дня. Несмотря на приостановку авиасообщения с Россией, в стране остаются российские туристы. Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин пояснил, что на россиян и других иностранцев действие комендантского часа не распространяется. Россияне в Турции должны так же, как и остальные, соблюдать масочный режим, однако ограничений на их передвижение не накладывается. Путешественникам рекомендовано носить с собой ваучер отеля и электронный код, который они получают за 72 часа до вылета в Турцию, чтобы избежать проблем с законом. «Российские туристы продолжают отдых. На них никогда комендантский час не распространялся и не будет распространяться. На территории отелей все работает в обычном режиме. Последние организованные туристы из России прилетели в Турцию 14 апреля. Они все примерно к майским праздникам на своих рейсах планово вернутся», – передает слова Горина «Ридус». По словам эксперта, в Турции на данный момент находятся приблизительно 29 тыс. россиян, которые улетели по туристической путевке. «По состоянию на 15 апреля 50 тыс. организованных туристов находились в Турции. 43% от этого количества отдыхающих вернулись в Россию 18 апреля. Соответственно, сейчас там остались туристы, у которых срок поездки заканчивается примерно 30 апреля. Также в Турции сейчас отдыхают самостоятельные туристы, которые полетели туда прямыми и транзитными рейсами. Их вывозом занимается Росавиация. Выполняется большое количество плановых и дополнительных рейсов», – уточнил глава транспортного комитета АТОР. МВД Турции в четверг сообщило, что турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране. Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак. На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

Байден собрался признать геноцид армян в Османской империи 22 апреля 2021, 03:55

Фото: Ralph Peters/imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщили источники The Wall Street Journal в американской администрации. По информации издания, заявление о признании геноцида армян в Османской империи Байден может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении проходит День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида, передает ТАСС. Издание подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары. Напомним, в декабре 2019 года Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. В октябре 2019 года за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовала Палата представителей Конгресса США. Вопреки этому Госдепартамент США отказался вслед за Конгрессом официально признать геноцид армян. Геноцид армянского народа в Османской Турции первым в 1965 году признал Уругвай, а затем – около 20 государств, в том числе Россия. При этом федеральные власти США геноцид не признавали. Сама Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире. Глава ВОЗ призвал к широкому использованию «Спутника V» в мире 21 апреля 2021, 21:38

Фото: Zoltan Balogh/AP/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба МИД России. «Тедрос Адханом высоко оценил весомый вклад России в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19. Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник-V» и других ответственных препаратов для профилактики коронавируса в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов», – сообщается на сайте МИД России. Отмечается, что стороны обсудили укрепление потенциала ВОЗ в сфере готовности и реагирования на вспышки опасных инфекционных заболеваний и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. «Подтверждена приверженность нашей страны наращиванию конструктивного взаимодействия с ВОЗ в качестве ключевой организации системы ООН, обеспечивающей координацию международной работы в сфере здравоохранения», – добавили в министерстве. Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран 22 апреля 2021, 11:45 Текст: Евгения Шестак

Соединенные Штаты в связи с распространением коронавируса считают опасной эпидемиологическую обстановку в Германии и не рекомендуют американцам совершать поездки в страну. Германию добавили в список стран, на которые распространяется статус «не рекомендуемые для поездок». США внесли в этот список еще 115 государств, в том числе Францию, Великобританию, Канаду, Мексику и Израиль, передает Deutsche Welle. Накануне Госдеп объявил, что список стран, не рекомендуемых для посещения, будет расширен настолько, что он охватит до 80% государств. До сих пор перечень включал только 34 страны. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса. Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии. Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии 21 апреля 2021, 19:49 Текст: Евгения Шестак

В Греции с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным, передает РИА «Новости». Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23.00. С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школа. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер. Премьер подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены. «Наша цель – безопасная Пасха и свободное лето. Но первое не должно подорвать второе. Вот почему мы не должны путешествовать на Пасху. В Аттике и крупных городах по-прежнему много людей с COVID. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду. И мы знаем, что госпитализация в регионе затруднена. Поэтому мы должны думать не только о нашем отпуске, но и о здоровье жителей наших деревень и островов», – сказал Мицотакис. По его словам, некоторых это может расстроить, но это единственный возможный вариант, который позволит сразу после Пасхи перейти к большей либерализации деятельности. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая. Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V» 21 апреля 2021, 17:38 Текст: Абдулла Шакиров

В Мексику из Москвы доставили четвертую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщило посольство России в Мехико. «В международном аэропорту Мехико рейс встретили посол России в Мексике Виктор Коронелли, генеральный директор по вопросам Европы МИД Мексики Бернардо Агилар и глава Birmex Педро Сентеро», – говорится в Twitter диппредставительства. Как сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter, новая партия составляет 200 тыс. доз «Спутника V». Он также поблагодарил за вакцину Россию и президента Владимира Путина. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса. Вакцинация препаратом началась в республике в конце февраля. Новый максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Турции 21 апреля 2021, 19:56 Текст: Алина Назарова

Число умерших от коронавируса в Турции за последние сутки составило 362, это новый максимум с начала пандемии, суточный прирост выявленных заболевших вновь превысил 60 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны. «Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975. В тяжелом состоянии находятся 3398 больных», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. Россия подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V» 21 апреля 2021, 22:17 Текст: Абдулла Шакиров

Россия готова к поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V» в Киргизию, Москва подтвердила намерения на встрече сопредседателей Межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству – заместителя правительства Алексея Оверчука и первого вице-премьера Киргизии Артема Новикова. «Российской стороной подтверждена готовность к началу поставок вакцины «Спутник V» для населения Киргизии. Республика официально зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», в связи с чем страна готова к включению российской вакцины в программу вакцинации, а также к началу поставок вакцины на территорию Киргизской Республики», – сказано на сайте правительства России. На встрече сопредседателей комиссии рассматривались приоритетные задачи расширения российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено ходу совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Россию президента Киргизии Садыра Жапарова 24–25 февраля 2021 года, отмечается в сообщении. Также Оверчук и Новиков обсудили вопросы правового статуса пребывания в России мигрантов из Киргизии и вопрос урегулирования правового статуса иностранных граждан, находящихся в России с нарушением установленного порядка пребывания. Российской стороной даны разъяснения по процедуре оформления правового статуса иностранных граждан до 15 июня 2021 года без применения мер административного воздействия и необходимости выезда за пределы страны. Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия в области цифровизации, а также достигнуты договоренности о подготовке предложений и проектов, направленных на инвестиционное сотрудничество, экономическую интеграцию и гуманитарное взаимодействие. В начале апреля Киргизия заявила о намерениях закупить у России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек. В середине апреля власти Киргизии выделили деньги на приобретение «Спутника V». Аргентина запланировала производить миллионы доз «Спутника V» ежемесячно 21 апреля 2021, 15:55 Текст: Абдулла Шакиров

Аргентина планирует производить в месяц 4 – 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ежегодные объемы выпуска препарата могут составить 500 млн доз, заявила советник президента республики Сесилия Николини. «Сейчас возможности завода позволяют производить примерно от 4 до 5 млн доз в месяц. И мы ожидаем, что со вторым заводом, который сейчас находится в стадии строительства и который, мы надеемся, будет достроен в будущем году, его максимальная производительность составит до 500 млн доз вакцины в год», – передает слова Николини РИА «Новости». Производство российского препарата стартовало в Аргентине во вторник. Российский фонд прямых инвестиций осуществил трансфер технологий для фармацевтической компаниии Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества вакцины. Полномасштабное производство «Спутник V» начнется в Аргентине в июне. В декабре 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. После этого Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. В феврале президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить препаратом всю Латинскую Америку. Росавиация назвала число вернувшихся во вторник из Турции россиян 21 апреля 2021, 21:51 Текст: Абдулла Шакиров

Авиакомпании перевезли 20 апреля из Турции в Россию 6,7 тыс. россиян, 25 рейсов выполнили российские авиакомпании, пять рейсов – турецкие, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Из Танзании в Россию во вторник вернулись 56 человек. В вывозной кампании принимают участие девять российских перевозчиков: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Азур Эйр», «Северный ветер», «Роял Флайт», «ЮТэйр», «Победа» и «Ред Вингс», сказано на сайте Росавиации. С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вернулись 39,4 тыс. человек, из Танзании – более 1,7 тыс. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. Академик Румянцев сравнил работу врачей во время пандемии с военной службой 21 апреля 2021, 18:25

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

«Врачи как солдаты – они дают присягу и выполняют свой долг по отношению к пациентам» – заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева академик РАН Александр Румянцев. Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии коронавируса, поблагодарил их, а также жителей страны за эффективную и порой самоотверженную работу, особо выделив кроме медиков соцработников, учителей и волонтеров. «Никакого героизма в работе медиков во время пандемии нет. Врачи как солдаты – они дают присягу и выполняют свой долг по отношению к пациентам», – говорит Румянцев. Он объясняет, что врач защищают людей от заболеваний, то есть обеспечивают безопасность человека, как и военные. Соответственно, в пандемию коронавирусной инфекции все они исполняли свой долг, преодолевая различные трудности, сражаясь за здоровье граждан. «Не все люди идут в медицину, потому что это очень тяжелая подготовка и деятельность. Во-первых, мы учимся дольше всех других профессий. У нас базовое образование в России длится шесть лет, а в мире вообще восемь. Кроме того, после окончания медицинского института нам приходится еще обучаться. Подготовка после окончания вуза длится от двух до семи лет. Поэтому идут в медицину люди неравнодушные, у которых есть призвание помогать людям», – рассказывает собеседник. На протяжении всех лет обучения в каждом медицинском работнике воспитывается качества, которыми обязательно должен обладать каждый специалист, продолжает врач. Тем более, что во все времена и во всех странах лекари, занимающиеся лечением и здоровьем людей, ценились очень высоко, чего современным медикам хотелось бы увидеть и на сегодняшний день. Ранее ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, современное общество, российский народ кардинально поменяли свое отношение к врачам, что является наивысшим вознаграждением для медицинских работников. В Берлине задержаны более 150 протестующих против мер по COVID-19 21 апреля 2021, 18:25 Текст: Евгения Шестак

Более 150 человек задержали в Берлине в ходе акции против ужесточения антикоронавирусных ограничительных мер, сообщила пресс-служба берлинской полиции. «На 15.50 (16.50 - мск) в общей сумме 152 человека были задержаны», – сообщает полиция Берлина, передает РИА «Новости». Как уточнили правоохранители, среди причин, по которым производились задержания, нарушения мер инфекционной безопасности, нападения на правоохранителей, сопротивление полиции и попытки освободить ранее задержанных лиц. В центре города прошла акция с участием около 8 тыс. граждан, которые выступали против поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний, обсуждаемых в бундестаге. Протестующие находились на улице без средств индивидуальной защиты и полиция потребовала прекращения мероприятия. Тем не менее, большая часть митингующих проигнорировала призыв разойтись, произошли столкновения с полицейскими. Полиция применила перцовый газ против некоторых из участников акции. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса. Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии. Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса 21 апреля 2021, 15:56 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин хорошо себя чувствует после второй прививки от коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда». «Хорошее. Рабочее обычное состояние», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как чувствует себя президент после второго укола от коронавируса, передает РИА «Новости». Ранее в среду глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью был сформирован коллективный иммунитет. Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Создан способный работать в пандемию робот-бармен 21 апреля 2021, 17:07

Фото: ARND WIEGMANN/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

В Швейцарии создали робота-бармена Barney, способного смешивать разные напитки, в том числе алкогольные, устройство умеет самостоятельно дезинфицировать себя, его стоимость составляет порядка 120 тыс. швейцарских франков (более 130 тыс. долларов США). Разработка компании F&P Robotics смешивает до 16 разных алкогольных и восьми газированных напитков, а также предлагает гостям пиво и игристое вино, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Посетители заказывают напитки с помощью смартфонов, робот сообщает о готовности заказа на мониторе перед барной стойкой. Что особенно важно в пандемию, машина дезинфицирует сама себя. Другая версия Barney умеет готовить разные варианты кофе, оба устройства синтезируют речь и «беседуют» с гостями. Индустрия развлекательных питейных заведений в мире вступила в кризисную фазу с приходом пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения в работе баров и пабов, введенные во многих странах, стали серьезным ударом для бизнеса. В компании сообщили, что количество запросов на таких роботов выросло в два раза по сравнению с 2020 годом. «Наш робот точно может стать преимуществом для потенциальных покупателей, которые хотят, чтобы их бармен мог работать круглосуточно, подавая гостям именно те напитки, которые они ходят, и избегая при этом лишних контактов между людьми», – сказал глава отдела продаж F&P Robotics Гери Коломбо. Ранее в Гонконге открыли полностью бесконтактный чайный бар, который обслуживается роботом RoboTea. Вице-премьер назвал сроки запуска нацпроекта по туризму 21 апреля 2021, 15:26 Текст: Евгения Шестак

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет запущен в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. «В ближайшее время запускается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он позволит нам развивать туристические макротерритории по всей стране – Юг России, Большое Золотое кольцо, Большая Волга, Байкал, Дальний Восток, Русская Балтика и т. д.», – цитирует ТАСС Чернышенко. Также он отметил, что в ближайшее время правительство просчитает новые параметры программы туристического кешбэка за отдых России. «Президент в послании озвучил, что будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по России, будем также поощрять участников молодежных конкурсов, олимпиад и участников», – сказал Чернышенко. По его словам, по обычным турам условия до конца года будут сохранены – возврат 20% от стоимости тура, по детскому отдыху кешбэк составит 50%. Вице-премьер подчеркнул, что правительство выделило 2 млрд рублей, сейчас идет очередной этап реализации программы, которой уже воспользовались 588 тыс. человек. Россияне купили туры с кешбэком на 12,5 млрд рублей, путешественникам было возвращено почти 2,4 млрд рублей. В среду президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки, чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах. В Ростуризме назвали процент качественного номерного фонда в отелях России 21 апреля 2021, 18:54 Текст: Елизавета Булкина

В России лишь 10% общего номерного фонда отелей можно отнести к современному и качественному, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Информацию об этом передает ТАСС. Ранее сообщалось, что стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию.