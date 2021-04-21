Путин: У России есть все, чтобы отразить угрозу эпидемии Рубль вырос на фоне послания Путина Федеральному собранию Путин: Вместе добьемся выполнения всех задач, которые перед собой поставили 21 апреля 2021, 13:44

Фото: EPA/Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, завершая оглашение послания Федеральному собранию, еще раз обратился ко всем россиянам и выразил уверенность, что вместе удастся добиться всех поставленных задач. «А сейчас хочу еще раз обратиться ко всем гражданам России. Мы сделаем все, все сделаем для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили. Спасибо вам большое за внимание», – сказал президент, завершая свою речь. Послание президента Федеральному собранию продолжалось 1 час 18 минут. Трансляция началась в 12.04 и завершилась в 13.22. В прошлом году выступление заняло 1 час 12 минут, передает РИА «Новости».

В Москве ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе 21 апреля 2021, 10:31

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Наталья Ануфриева

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве. Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости». Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой. «Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он. Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины. «Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он. Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин о международных угрозах: Пожалеют так, как давно ни о чем не жалели 21 апреля 2021, 13:20

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта. «Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», – добавил президент России. По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников 21 апреля 2021, 12:39

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. «Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», – передает РИА «Новости» слова Путина в послании Федеральному собранию. Глава государства добавил, что «положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции РФ и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти». «Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодежи», – добавил Путин. Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России 20 апреля 2021, 21:36 Текст: Абдулла Шакиров

Президент Владимир Путин поручил правительству страны разработать и утвердить новую государственную программу научно-технологического развития России, предусматривающую финансирование всех научных исследований и разработок гражданского назначения. «Правительству Российской Федерации обеспечить разработку новой государственной программы в области научно-технологического развития Российской Федерации и утвердить ее», – передает РИА «Новости» текст поручения. Президент отметил, что в программе должны быть заложены «механизмы финансирования важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических программ и комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла». Также правительству необходимо отразить в документе меры, направленные на использование отечественных научных и научно-технических результатов для выпуска новой высокотехнологичной продукции на территории России и модернизации экономики. Кроме того, программа должна содержать механизмы привлечения частных инвестиций или средств организаций с государственным участием для реализации научных, научно-технических проектов на базе ведущих научных и образовательных учреждений высшего образования. Путин также поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие определение понятие «научная (научно-техническая) экспертиза» и установление критериев и механизмов ее проведения. Ранее президент подписал указ о создании консультативной группы по научно-техническому развитию. В марте Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России. Путин о готовящемся покушении на Лукашенко: Перешли все границы 21 апреля 2021, 13:17

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию. «В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны», – заявил Путин. «Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – отметил президент, передает РИА «Новости». Путин также указал, что «даже такие вопиющие действия (как попытки убийства Лукашенко и переворота в Белоруссии) не находят осуждения у так называемого коллективного Запада». «Никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», – сказал Путин. Также, по его словам, никто не думает, сколько пострадало бы людей, как бы сложилась судьба Белоруссии в случае госпереворота. «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята, ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии. Об этом никто не думает, так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», – сказал Путин. Он также заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент. «Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин. Послание Путина парламенту по инициативе ОНФ решили показать на уличных экранах 21 апреля 2021, 10:10 Текст: Ксения Панькова

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 21 апреля в 12.00, будет транслироваться на уличных экранах в крупнейших городах России, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта. «По инициативе Общероссийского народного фронта самая крупная в России по площади рекламных конструкций федеральная сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая компании MAER, будет транслировать ключевые цитаты из послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию», – говорится в сообщении. Отмечается, что главные цитаты из речи главы государства россияне увидят на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. Цитаты будут выводиться на экраны в режиме видеоленты новостей. В Московском регионе к трансляции послания президента дополнительно будет подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД. «Прошлогодний опыт трансляции послания президента РФ показал высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие. В российских регионах на фоне медиафасадов проводились репортажные съемки местных телеканалов и опросы общественного мнения. Фотографии с цитатами главы государства на уличных экранах сопровождали многочисленные новостные публикации отечественных и зарубежных СМИ, а граждане активно делились ими в социальных сетях», – добавили в ОНФ. Напомним, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12.00 по московскому времени в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Предстоящее обращение Путина «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденному трудному этапу жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», отметил ранее замсекретаря Общественной палаты России Александр Галушка. Путин подписал упрощающий получение вычетов по НДФЛ закон 20 апреля 2021, 16:03 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), граждане смогут получать вычеты через личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы (ФНС). Закон вступит в силу 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, передает ТАСС. Пока еще действующий механизм вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год налога. Новый закон упрощает порядок получения следующих налоговых вычетов: имущественных – по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных – по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также позволяет автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части. Упрощенный порядок полагает взаимодействие с ФНС с помощью личного кабинета на сайте службы, проверка права на получение вычета будет проверяться автоматически. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ и представления подтверждающих документов. Также закон уточняет момент возникновения права на такой вычет. «Право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства, при этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату», – указывал замминистра финансов Алексей Сазанов. В начале апреля глава государства подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Путина возмутило отсутствие информации о Сталинградской битве в учебниках 21 апреля 2021, 12:45 Текст: Наталья Ануфриева

Некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву, заявил глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию. «До сих пор еще, знаете, открываю некоторые ученики школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано – и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно», – сказал президент, передает ТАСС. По словам Путина, важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие. «У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства», – добавил президент. Он также отметил, что на развитие и восстановление домов культуры будет направлено 27 млрд рублей, передает РИА «Новости». Напомним, нынешнее послание является уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Владимира Путина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы ожидания россиян от послания президента 2021 года 20 апреля 2021, 22:22

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Игорь Кравченко

Прошлогоднее послание президента было полностью реализовано даже в особых условиях пандемии, и следует ожидать, что и нынешние поручения Владимира Путина будут воплощены в жизнь, считают участники прошедшего во вторник круглого стола. Политолог Павел Данилин уверен, что «послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим». О чем скажет президент? «Когда 15 января прошлого года президент обратился с посланием к Федеральному собранию, мы, конечно, в полной мере не знали об опасности COVID, не представляли той ситуации, которая нас ждет в последующие месяцы. Можно было ожидать, что во время пандемии у нас, как в США или странах Западной Европы, придется свернуть многие программы, особенно стратегического характера. Этого не произошло», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Все масштабные цели и задачи, которые Владимир Путин обозначил более года назад, реализованы, и в этом, я считаю, заслуга нашего политического сообщества и нашего общества в целом», – сказал Данилин, выступая в четверг на круглом столе «Ожидания россиян перед посланием президента 2021 года», который прошел на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Я абсолютно убежден, что послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим, а то, что прошлогоднее было судьбоносным и историческим – это ни у кого не вызывает сомнения, – указал эксперт. – То, как было реализовано прошлогоднее послание, дает нам уверенность говорить, что в послании текущего года все будет сделано так же основательно, четко и под контролем президента и его администрации». Главным наказом, который президент дал в январе 2020 года, была разработка поправок в Конституцию, их обсуждение и оценка на всенародном голосовании, напомнил Данилин. Он отметил: голосование в условиях пандемии было организовано так, чтобы исключить опасность заражения, что убедительно говорит об эффективности государственной системы. «Более 74 млн человек участвовали в голосовании. За поправки высказалось 77,92%. Это высочайший показатель доверия президенту, – подчеркнул эксперт. – В результате граждане утвердили изменения, о которых говорил Путин в послании-2020: запрет на иностранное гражданство у высших чиновников, приоритет российского Основного закона над международным законодательством и другие нормы, давно востребованные обществом». Власть также откликнулась на общественный запрос на сохранение исторической памяти России, и одновременно – на особое отношение к старшему поколению, отметил эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. «В послании 2020 года президент сделал особый акцент на 75-летии Великой Победы и задал два важных направления, – напомнил он. – Во-первых – это долг памяти по отношению к ветеранам. Во-вторых, это защита исторической правды, учитывая попытки пересмотреть итоги войны и даже поставить знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией». За прошедший год по обоим направлениям была проделана колоссальная работа, добавил Рудаков. «Во-первых, значительно были повышены пенсии различным группам ветеранов – блокадникам, труженикам тыла, узникам нацистских концлагерей. Ветеранам выплатили по 75 тысяч к 75-летию Победы, – рассказал эксперт ЭИСИ. – Во-вторых, была проделана большая работа по оцифровке архивов военных времен. Были введены наказания за оскорбления ветеранов и за попытки приравнять СССР к Третьему Рейху. В этой связи огромное значение имели те изменения, которые были внесены в статью 354.1 УК – «Реабилитация нацизма». Наконец, важное значение для консолидации общества во время пандемии имело то, что в День Победы состоялся парад на Красной площади. И, пусть и в режиме онлайн, но прошла ежегодная акция памяти «Бессмертный полк», – указал эксперт. «Накануне послания следует напомнить о тех мерах социальной поддержки, которые были озвучены президентом чуть более года назад и реализованы по большей части. Отмечу, что послание 2020 года носило в первую очередь социальный характер», – подчеркнула директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она напомнила – поручения, которые дал президент в начале прошлого года, содержали четыре блока: меры поддержки семей с детьми, поддержка социально уязвимых граждан, развитие образования всех уровней и развитие медицины. «15 января президент сообщил о введении материнского капитала на первого ребенка, – перечислила эксперт. – Продление программы материнского капитала до 2026 года, увеличение выплат при рождении второго и третьего ребенка, выплата на детей от трех до семи лет семьям с доходами ниже прожиточного уровня – все эти меры уже реализованы». Практически все идеи, предложенные президентом, воплощены в жизнь, и «часть находится в пилотном режиме», отметила эксперт ЭИСИ. Даже в условиях коронакризиса удалось реализовать алгоритм, который был выработан за последние десять лет, отметил Данилин: «По итогам послания президент дает поручения с конкретными показателями, за которые лично отвечают чиновники и исполнение которых отслеживает сам глава государства». По итогам послания-2021 россияне ожидают принятия поручений, которые были бы направлены на защиту социальных прав в условиях выхода из пандемии, отметил социолог, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Сама по себе ковид-угроза уходит на второй план. 63% опрошенных нами граждан считают, что все принимаемые государством меры достаточны для того, чтобы минимизировать риск заболевания, – рассказал социолог. – 52% скорее опасаются потерять работу и доход, и только 36% опасаются заражения коронавирусом. Беспокойство вызывает состояние экономики, в том числе угроза инфляции – об этом заявили 55% респондентов». По мнению Мамонова, граждане будут ждать от послания президента предложений по сохранению рабочих мест и зарплат. В целом, полагает эксперт ВЦИОМ, россияне сформулировали четыре запроса к власти. Во-первых, это уже упомянутое ожидание продолжения мер соцподдержки. Во-вторых, ответ на вопрос, каким будет вектор развития экономики. «И наконец – какой страна будет в целом? Образ будущего России очень значим», – отметил Мамонов. Напомним, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12.00 по московскому времени в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Предстоящее обращение Путина «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденному трудному этапу жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», отметил ранее замсекретаря Общественной палаты России Александр Галушка. Путин поручил продлить магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга 21 апреля 2021, 13:09

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин рассказал, что скоростную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга. По словам президента России, средства из ФНБ выделят на опорные магистрали. «Будет форсировано строительство дороги от Москвы до Казани. Ее также продлят до Екатеринбурга. Проект завершат за три года», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он добавил, что недостаточно просто связать города между собой, опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, через которые она проходит. Путин объявил о выплатах детям до 16 лет, растущим в неполных семьях 21 апреля 2021, 12:38

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Воспитывать ребенка в неполной семье всегда трудно, сказал Путин, дело не в причинах такой ситуации, а в том, чтобы поддержать детей. «Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут – не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты», – сказал глава государства. Таким образом, президент заявил, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях. «С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – заявил Путин, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин предложил выплачивать по 6350 рублей в месяц беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях. «Конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают еще и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», – заявил президент. «Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей», – добавил Путин. Также президент поручил оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа, больничные по уходу за ребенком до семи лет. «Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка», – сказал Путин. Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают. «Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка», – сказал Путин. Замсекретаря ОП рассказал об особом послании Путина Федеральному собранию 20 апреля 2021, 19:23 Предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденного трудного этапа жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», – считает замсекретаря ОП Александр Галушка. По его мнению, акцент в послании Федеральному собранию президента Владимира Путина будет сделан на здравоохранении, развитии его первичного звена, создании удобных для людей условий получения доступной медицинской помощи, последовательного внедрения самых современных технологий. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты России. «Крайне важный, чрезвычайный вызов — демографическая ситуация, складывающаяся в стране, убыль населения более 500 тысяч человек по итогам 2020 года. Мы подробно говорили об этом на заседании корсовета 24 марта. Ожидаю нового пакета решений Президента в сфере народосбережения, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, наших традиционных ценностей», – заявил Галушка. Помимо этого, член ОП России ожидает от послания «новаторских решений, прежде всего по ключевым факторам роста экономики». Галушка добавляет, что также в послании могут быть затронуты темы цифровизацмм, экологические проблемы, самые ключевые вопросы развития образования, социальной сферы, пространственного развития, обороны и безопасности страны. Кроме того, Галушка выделил важный блок тем, связанный с цифровизацией. «Качество и доступность государственных услуг, создание максимально дружественных для человека условий их получения, исключение избыточных требований, волокиты, не нужной бюрократии», –являются, по его мнению, очень важными. «В целом традиционно послание задает ключевые векторы и приоритеты развития внешней и внутренней политики страны», – заключил член ОП России. Ранее сообщалось, что члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж». Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме и будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. Путин: Россия не может пропустить революцию в мировом здравоохранении 21 апреля 2021, 12:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, Россия не может ее пропустить, задача нашей страны – разрабатывать технологии, заявил президент России Владимир Путин. «Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, мы не можем ее пропустить. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов к диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача поставить такие технологии на службу граждан нашей страны, именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе послания Федеральному собранию. «Хочу подчеркнуть: здравоохранение во многих ведущих странах – мы это хорошо знаем, собственно, они сами об этом говорят – не смогло так же эффективно, как это сделали мы в России, отразить вызовы эпидемии. Вместе с тем, это надо признать и видеть, мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции. Мы не можем ее пропустить», – добавил президент. По его словам, эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. «И наша задача – поставить такие технологии на службу гражданам нашей страны. Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам. А их, как мы знаем, много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи. Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных. Мы много в последнее время об этом говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно начинать это делать эффективно и быстро», – сказал Путин. Он отметил, что в здравоохранении, как и в других социальных отраслях, до сих пор немало нерешенных вопросов: технических, финансовых, управленческих. «Но человеку необходима именно квалифицированная своевременная помощь. С такой точки зрения предлагаю рассмотреть проблемы здравоохранения на одном из расширенных заседаний Госсовета. Подготовим его в ближайшее время», – сказал президент России. Путин рассказал о совершенствовании ядерной триады России 21 апреля 2021, 13:29

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Елизавета Булкина

Процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%. Также он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон, «Буревестник» и другие системы. «На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», – продолжил Путин. Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году, а в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием. «Особое внимание предстоит уделить развитию военного образования. Сделать это как на основе военных учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах», – сказал Путин. Путин выступает с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие проходит полностью в очном режиме. Послание слушают члены обеих палат парламента и главы регионов. Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса 21 апреля 2021, 12:21

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

У всех граждан России должна быть возможность сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью был сформирован коллективный иммунитет, заявил глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что коронавирус «пока еще не побежден окончательно, остается прямой угрозой», передает РИА «Новости». «Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», – сказал он. Путин призвал привиться от коронавируса: «Дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку». Он подчеркнул, что только так удастся заблокировать смертельно опасную эпидемию. «Другого пути нет. Другой путь хуже – переболеть», – указал президент. Также российский лидер попросил глав регионов следить за ситуацией с вакцинацией от COVID. Напомним, нынешнее послание является уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Путина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД