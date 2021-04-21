Ургант объяснил установку памятника «Чужому» в Кургане

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал установку в Кургане памятника ксеноморфу – инопланетянину из одноименного цикла фильмов «Чужой».

«Вопрос: почему в Кургане установили памятник Чужому? А потому что памятник должен быть установлен на родине, это правило такое. Мы стали забывать, что чужие ведь до середины 20-х годов прошлого века жили в Кургане, потом начались тяжелые времена, коллективизация, когда Сталин сказал: всех Чужих из Кургана. Чужим пришлось сниматься с насиженных мест, и они всем народом: яйца, личинки, слизни, ксеноморфы, лицехваты – на телеге космической и все», –пошутил он в эфире программы «Вечерний Ургант», сообщает Ura.ru.

Памятник был установлен в Кургане 15 апреля в ЦПКиО. Авторы уверены, что прохожим понравилась фигура.

«Чужой» – серия научно-фантастических фильмов о борьбе людей с расой инопланетных хищников ксеноморфов. Премьера первой части состоялась в 1979 году.

Ранее Ургант рассказал, какие три сверхспособности, по его мнению, нужны российским космонавтам. Он в шутку предположил, что космонавтам могла бы помочь способность, подобная той, что есть у героя комиксов про «Людей Икс» Росомахи. Но если у супергероя из рук выдвигаются лезвия, то у космонавтов, считает Ургант, должны выдвигаться «отвертка, стамеска, сверло, шило», чтобы «закручивать, заделывать».