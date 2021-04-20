Ургант пофантазировал на тему сверхспособностей космонавтов

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант рассказал, какие три сверхспособности, по его мнению, нужны российским космонавтам.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказывал, что Роскосмос планирует изучить вопрос, как на уровне генной инженерии и клеточных технологий изменить организм человека для полетов в дальний космос. Планируется создание медицинских препаратов, которые помогут организму справиться с негативными факторами, передает ТАСС.

В эфире своей программы на Первом канале Ургант пояснил, что «это не те препараты для сверхспособностей, которые испытывал на себе Тима Белорусских». Ургант в шутку предположил, что космонавтам могла бы помочь способность, подобная той, что есть у героя комиксов про «Людей Икс» Росомахи. Но если у супергероя из рук выдвигаются лезвия, то у космонавтов, считает Ургант, должны выдвигаться «отвертка, стамеска, сверло, шило», чтобы «закручивать, заделывать». «Там есть всегда, что заделывать», – сказал он, а соведущий Дмитрий Хрусталев добавил: «И дырявить».

Также Ургант считает, что космонавтам не помешает «умение терпеть до 45 дней, чтобы вообще не зависеть от поломки туалета». Третья сверхспособность, необходимая космонавтам, по его мнению – «не замечать зависть американцев и не бояться сглаза».

Напомним, в Белоруссии музыканта Тиму Белорусских приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение. Белорусских сознался в обороте наркотиков без цели сбыта.

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Вице-премьер России Юрий Борисов считает, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе.