Эксперт: Отдых в Египте дешевым уже не будет

Что Египет, что Италия будут очень востребованы российским туристом, поскольку народ хочет отправиться за границу, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. При этом отдых в этих странах может быть значительно дороже, чем до пандемии коронавируса.

Замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что в скором времени откроются чартерные рейсы на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. При этом точные сроки пока все еще неизвестны. Также стало известно о возобновлении авиасообщения с Италией, которая готова принимать российских туристов уже этим летом.

«У нас большинство людей мотивированы поездкой за границу прежде всего отдыхом на берегу теплого моря. И то, и другое (отдыхать и купаться) можно делать как в Италии, так и в Египте, вопрос только в какие месяцы. Плохо, что Египет никак не называет сроки, потому что «ближайшее время» – понятие растяжимое. Люди не могут заранее планировать свой отдых, на майские хотят куда-нибудь съездить очень много людей», – говорит Канторович.

В мае и июне, по словам собеседника, в Египте купаться можно и нужно, в этот сезон там даже лучше, чем в Турции, с которой из-за сложной эпидемиологической ситуацией ранее Россия ограничила авиасообщение до лета. В Италии же в этот период холоднее, но зато в июле-августе там считается самая комфортная погода для туристов, а в Египте в это время уже жарковато.

«Те, кто мотивирован культурно-познавательными целями, скорее всего выберут для путешествия Италию, хотя в Египте тоже есть, что посмотреть. Кроме того, многое зависит от цены, которую сейчас сложно предсказать. Тем более важно, будут ли чартерные рейсы. Где будет дешевле, туда и поток туристов однозначно будет больше», – считает вице-президент АТОР.

Он также подчеркнул, что не стоит беспокоится о безопасности полетов в Египет, поскольку раз специалисты на протяжении долгого времени проверяли аэропорты Египта на безопасность и допустили полеты, то волноваться не о чем.

Напомним, в 2015 году был введен запрет на авиасообщение между Россией и Египтом после крушения российского самолета А321, который следовал по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Причиной трагедии назван теракт – взрыв заранее заложенной бомбы на борту лайнера.

«Вообще, в те страны, которые будут открыты, однозначно отправятся многие россияне, потому что народ уже устал за время пандемии сидеть в четырех стенах. Хотя, пока неизвестно, как в результате всех этих последствий кризиса, а также сокращения рабочих мест, у россиян обстоят дела с деньгами. У нас и в лучшие-то годы позволить себе путешествовать за границей могли процентов шесть населения в год, а загранпаспорта есть меньше, чем у 30 % граждан», – рассуждает Канторович.

Но поездки, по мнению эксперта, все-таки подорожают сравнительно с «доковидными» временами, поскольку за это время упал курс рубля, а также увеличилась стоимость авиаперевозок. Но если же все-таки откроют чартеры, то будет «менее дорого», полагает вице-президент АТОР.

«Что касается требований к туристам, то пока речь идет только о сдаче анализов на коронавирус – это дополнительные расходы. Какие-то страны уже принимают провакцинированных путешественников, им достаточно сертификата о том, что гражданин привился российской вакциной Спутник V. Правда, пока это мало где принимается, например, в Грузии. Тем более, пока справки выдаются на русском языке, а это значит, что при выезде за границу потребуется перевод на английский язык и нотариальное заверение, что также для туриста увеличивает расходы», – полагает собеседник.

В целом эксперт полагает, что спрос на поездки что по одному, что по второму направлению среди российских туристов будет очень высоким.

Ранее власти Греции пообещали снять ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая. Кроме того, бывший депутат Европарламента, лидер партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас высказался, что страна вполне может воспользоваться моментом и отменить визы для путешественников из России.