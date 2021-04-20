В Киеве призвали к «ласковой украинизации»

Чтобы украинский язык стал не просто государственным, но и основным языком общения в быту, нужна «ласковая украинизация», заявил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

«Я сторонник «ласковой украинизации». Я считаю, что рано или поздно украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным языком для территории под названием Украина. Другой момент, что мы не должны отказываться от большого наследия, которое нам подарили выходцы из Украины», – сказал министр в интервью «РБК-Украина».

По его словам, де-факто украинский язык является доминирующим, но многие люди используют русский язык в быту. Ткаченко подчеркнул, что продвижение украинского языка очень важно для страны.

«Поэтому у нас есть платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка, в ближайшие дни будет принята государственная программа поддержки украинского языка. И, безусловно, этот процесс важен не только для всего населения, но прежде всего для молодого поколения, для которого естественно говорить на украинском языке», – сказал он.

Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Но результаты опроса центра «Социальный мониторинг» показали, что более 50% жителей Украины дома в своих семьях говорят либо преимущественно на русском языке, либо на украинском и русском в равной степени.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что считает: Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя это заявление Мендель, назвал это реверансом в сторону Москвы.

Газета ВЗГЛЯД, комментируя заявление Мендель, разбиралась, зачем делаются подобные заявления и что будет, если их реализовать на практике.