Американку задержали за угрозы убийства Харрис

Снимавшиеся голыми в ОАЭ модели устроили фотосъемку перед депортацией

Украинские модели, задержанные за съемку в голом виде в ОАЭ, депортированы, им запрещен въезд в страну пять лет. Перед вылетом девушки устроили фото- и видеосъемку, поделившись эмоциями от финала истории, сообщают СМИ.

Перед вылетом на родину девушки записали видео, на котором машут и улыбаются, передает таблоид The Sun.

«Пока, Дубай! Не сказать, что очень приятно, но... Главное, что мы живы и здоровы!», – говорят они на видео.

Отмечается, что девушкам запретили въезд в ОАЭ на пять лет, а перед этим они прошли «девятидневный тюремный ад».

Издание утверждает, что моделей якобы оскорбляли, держали в тесноте, без окон и в антисанитарных условиях – в частности, им было отказано в доступе к таким вещам, как туалетная бумага и зубные щетки.

Кроме того, девушки рассказали, что находившаяся с ними беременная арабка, не имевшая отношения к делу моделей, якобы умерла у них на глазах.

«Меня положили на грязный матрас. Я впала в истерику. Девочки приходили одна за другой. Только тогда мы поняли, что лишены свободы. Это было страшно. Камеры были просто ужасными. Заключенных было много, воздух был влажным, в туалетах был грибок. В камерах всегда был яркий свет, окон не было. Мы не знали, который час. Простых средств гигиены не существовало», – пожаловалась одна из натурщиц.

Девушкам грозило шестимесячное заключение в тюрьме.

Между тем в заключении в Дубае по-прежнему находится 41-летний Виталий Гришин, который организовал и профинансировал скандальную съемку. Ему предъявлено обвинение в организации «непристойной фотосессии».

Сообщается, что он якобы знаком с американскими политиками Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, актерами Джорджем Клуни и Сильвестром Сталлоне.

Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.

Российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли.

Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.

В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.