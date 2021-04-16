Росреестр начал создавать цифровую платформу со сведениями о земле и недвижимости

Росреестр начал разработку цифровой платформы, на которой будут объединены сведения о земле и недвижимости из разных федеральных и региональных ресурсов, сообщил в ходе итоговой коллегии Росреестра руководитель ведомства Олег Скуфинский.

«Сейчас Росреестр приступил к разработке цифровой платформы в рамках реализации эксперимента. На единой цифровой платформе будут интегрированы сведения о земле и недвижимости, которые сейчас содержатся в разных федеральных и региональных информационных ресурсах», – передает ТАСС слова Скуфинского.

Руководитель Росреестра напомнил, что эксперимент по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости проходит в четырех пилотных регионах, среди которых Республика Татарстан, Иркутская область, Пермский и Краснодарский края. Единый информационный ресурс объединит сведения из государственных информационных систем, например, Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхоза, Минкультуры, Росреестра, ФНС, Росимущества, Рослесхоза, Роснедр, Росводресурсов, госкорпорации «Роскосмос», и региональных информационных системы.

По словам Скуфинского, на базе единого информационного ресурса о земле и недвижимости появятся сервисы «Земля для стройки», «Земля просто», «Анализ состояния и использования земель», которые помогут в онлайн-режиме выбрать подходящий земельный участок, зарегистрировать на него право собственности и проанализировать состояние и использование земель. Ведомство планирует в течение 2021 года ввести в опытную эксплуатацию ФГИС единого информационного ресурса, а также подготовить предложения по распространению системы по всей стране.

Ранее в России решили создать единый регистр со сведениями обо всем населении.