Процесс по делу Арашуковых передали в Мосгорсуд

Академик РАН объяснил, почему привитый «Спутником V» президент Аргентины заразился коронавирусом

Вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на пройденную вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя перенесенный в легкой форме COVID-19 главой Аргентины, который ранее проходил вакцинацию «Спутник V».

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о том, что переболел коронавирусной инфекцией именно в легкой форме благодаря тому, что ранее прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Врачи признали его выздоровевшим после 12 дней изоляции.

«Никто не застрахован от того, что может заболеть COVID-19 даже после того, как прошел вакцинацию. Президент Аргентины – человек в возрасте, и мы до конца пока не знаем, как на эту категорию людей действует прививка. Прививать начали только совсем недавно, поэтому должно пройти время, чтобы понять, насколько эффективно препарат действует на ту или иную категорию людей. Особенно, как она работает на людей с хроническими заболеваниями и так далее», – говорит Зверев.

Случаев заболевания среди привитых выявлено немного, но они есть, продолжает врач. И в этом ничего удивительного нет, поскольку в мире не существует вакцины со стопроцентной эффективностью. У людей всегда есть какие-то индивидуальные особенности, которые по-разному сочетаются с препаратом и по-разному позволяют организму выработать иммунитет.

«Когда прививают от гриппа, тоже нет стопроцентной гарантии. Мы говорим о том, что человек может заболеть, и такое случается, но по статистике, которая ведется последние годы, ни один человек, который был привит от гриппа, от этого заболевания не умер. А это очень важный показатель. Да, человек может заболеть, но при этом болезнь его не будет протекать тяжело и не будет серьезных осложнений, которые могут привести к смерти. Поэтому мы всегда и рекомендуем прививаться от гриппа, хотя вакцина эффективна на 80–85%», – рассказывает вирусолог.

С вакциной от коронавирусной инфекции, предположительно, должна сложиться аналогичная ситуация. «Пока мы все еще находимся в процессе изучения, ведь прививаем этой вакциной всего полгода. А пожилых людей совсем недавно начали прививать, поэтому пока никто не знает, какой процент привитых может переболеть. Но такие люди есть, и к этому нужно быть готовым», – заключил Зверев.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вакцина от коронавируса не для всех граждан одинакова по эффективности. Дело в том, что лишь у половины пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями после прививки вырабатывается иммунитет, но для данной категории людей, по его словам, это хороший результат.

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