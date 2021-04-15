В московском метро запустили посвященный нацпроектам тематический поезд

На Арбатско-Покровской линии московского метрополитена начал курсировать тематический поезд «Россия изменений: Национальные проекты», посвященный реализации нацпроектов.

«Миллионы людей каждый день ездят по московскому метро, и сегодня мы запускаем по Арбатско-Покровской линии поезд, в котором пять сдвоенных вагонов, в которых рассказано про все национальные проекты России», – передает ТАСС слова руководителя дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлии Грязновой.

Руководитель дирекции отметила, что для получения дополнительной информации о нацпроектах пассажиры поезда могут считать с помощью смартфонов QR-коды, размещенные на стенах вагонов. «У национальных проектов очень много разных возможностей у очень разных групп людей, но не всегда люди об этом знают, хотя им это интересно. У нас уже несколько десятков миллионов посетителей на портале национальныепроекты.рф. Тем не менее не все люди об этом знают, и мы решили, что московское метро – это прекрасный канал коммуникации», – сообщила Грязнова.

Как уточнила гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, контент тематического поезда расскажет пассажирам о возможностях, предоставляемых нацпроектами для населения и бизнеса. «Эти возможности структурированы на десять групп, в соответствии с важными направлениями жизни человека: семьей, образованием, сохранением здоровья, культурным развитием, образованием и саморазвитием, освоением современных технологий, трудовой деятельностью», – сказала Малявина.

Так, в вагоне «Создавать семью» собрана информация о мерах поддержки национального проекта «Демография». Вагон «Быть здоровым» рассказывает о повышении качества, доступности и комфорта получения медицинских услуг. Здоровому образу жизни посвящен вагон «Быть всегда в форме». Вагон «Узнавать новое» посвящен образованию на протяжении всей жизни; прочитать древнерусскую летопись, посмотреть новые постановки, побывать на концерте в виртуальном концертном зале смогут пассажиры вагона «Изучать культуру». В вагоне «Сохранять природу» собрана информация о важности раздельного сбора отходов, правильной утилизации батареек, а также волонтерских активностях, в которых может принять участие каждый.

Контент вагона «Использовать технологии» посвящен цифровой экономике и возможностям одноименной нацпрограммы о популярных интернет-сервисах и методах их безопасного использования, о том, как защитить свои персональные данные в сети и получить дополнительное образование по цифровой экономике. В вагоне «Наслаждаться городом» за время поездки в метро пассажир может стать участником голосования за модернизацию собственной дворовой территории, предложить свой дизайн-проект обустройства парка, а также увидеть самые современные российские дороги, мосты и путепроводы. Вагон «Заглядывать за горизонт» посвящен науке: его контент повествует о возможностях для начинающих ученых и тех, кто уже давно посвятил свою жизнь новым разработкам. Наконец, факты о предпринимательстве России, о мерах поддержки предпринимателей и самозанятых, о мероприятиях для предпринимателей и для тех, кто планирует открыть свое дело или стать самозанятым, размещены в вагоне с контентом о возможности «Развивать свое дело».

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе «О национальных целях развития России до 2030 года». Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты реализуются с 2019 года, и летом 2020 года были продлены до 2030 года.