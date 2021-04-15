Ученые подсчитали долю нетронутых человеком уголков природы

Международный коллектив ученых проследил за тем, как изменилось состояние ключевых экорегионов Земли за последние пять столетий, и обнаружил, что лишь 2-3% из них остались нетронутыми деятельностью человека.

«Наши наблюдения неожиданно показали, что площадь нетронутых уголков природы оказалась в десять раз меньше, чем на то указывали предыдущие оценки. Самые большие территории такого рода существуют на территории Восточной Сибири и российского Дальнего Востока, на севере Канады, в некоторых регионах Амазонии и Конго, а также в пустыне Сахара», – передает ТАСС сообщение исследователей, опубликованное журнале Frontiers in Forests and Global Change.

Многие экологи сегодня считают, что сейчас на Земле происходит шестое массовое вымирание животных, связанное преимущественно с деятельностью человека. В пользу этого, в частности, указывает то, что за два последних столетия темпы вымирания млекопитающих выросли примерно в 114 раз и стали сопоставимыми с тем, с какой скоростью исчезали представители флоры и фауны 66 млн лет назад, когда исчезли динозавры, морские рептилии и птерозавры.

Этот процесс предположительно обусловлен не только тем, что человек напрямую истребляет многих обитателей морей и суши, но и связан с разрушением или деградацией экосистем. Появление новых дорог и городов, а также вырубки лесов, фрагментируют среду обитания и снижают уровень внутривидового и межвидового разнообразия животных и растений, что мешает им приспосабливаться к меняющимся условиям среды.

Группа экологов под руководством Эндрю Пламптре, научного сотрудника Кембриджского университета (Великобритания), попыталась оценить масштабы человеческого вмешательства в работу всех экосистем Земли. Для этого ученые проанализировали то, как много видов животных и растений исчезло из всех ключевых экорегионов Земли за последние пять столетий, а также изучили то, как изменилась среда их обитания.

В прошлом, как отмечает Пламптре, исследователи считали, что около 20-40% экосистем, расположенных на территории суши, в целом остаются нетронутыми человеком. Наблюдения и расчеты экологов показывают, что на самом деле этот показатель фактически в десять раз меньше – численность или ареалы обитания хотя бы одного вида флоры и фауны резко уменьшились в результате деятельности человека в 97% уголков суши.

При этом ученые отмечают, что достаточно большое число регионов дикой природы, особенно на территории России, Канады и Бразилии, были затронуты человеком относительно слабо, что дает надежды на их восстановление в ближайшие годы и десятилетия при принятии надлежащих мер и их защите от дальнейшего разрушения.

«Наши расчеты показывают, что мы можем повысить долю нетронутых человеком уголков природы до 20%, если мы начнем точечно проводить реинтродукцию потерянных видов в те регионы континентов, где почти нет следов деятельности человека. Для этого, однако, потребуется восстановление их среды обитания и ликвидация всех возможных угроз для их выживания», – подытожил Пламптре.

Ранее геофизик, доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко рассказал газете ВЗГЛЯД, что смена течения талой воды из Арктики в Атлантику действительно может сильно отразиться на климате, но никак не повлияет на условия для существования человека и других существ.