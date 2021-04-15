Власти ввели возможность выдачи вторых «дальневосточных гектаров»

Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России

«США не станут стрелять себе в ногу, они защитят американцев от убытков, а нам позволят торговать через посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя сообщение The Wall Street Journal о скрытом «смягчающем» факторе санкций США против госдолга России.

«Если речь идет о санкциях в отношении сугубо суверенного долга России, то эта мера означает для США ровно одно – выстрелить себе в ногу. Дело в том, что это накажет не Россию, а американских и британских подданных, которые покупали наш долг. Они тогда не смогут с этим долгом совершать операции. Ценность долга упадет, и мы выкупим его за бесценок», – пояснил экономист Антон Любич.

«Смягчающий» фактор санкций как раз означает, что США себе в ногу стрелять не будут, – продолжил эксперт. – Американские граждане в таком случае смогут торговать облигациями, которые они купили».

«Смягчение» вводится для того, чтобы цены на эти облигации не рухнули и сами же американцы не понесли убытков. Для нас это означает возможность договариваться с посредником о покупке бумаг у тех эмитентов, с которыми американцам нельзя работать. А затем посредник перепродаст их американцам, заинтересованным в их приобретении», – пояснил Любич.

«Россия как государство – не в должниках, – подчеркнул собеседник. – Мы – мировые кредиторы. У нас денег больше, чем долгов. Мы берем в долг не потому, что у нас денег нет, а по соображениям кассовой дисциплины. Иногда выгоднее не свои деньги со счета снять, где ставка выше, а взять их в долг».

Любич полагает, что «США будут вводить санкции против долга российских компаний, чтобы именно они не могли привлекать деньги на долговом рынке». В данном случае самое уязвимое – это банковский сектор. «Американцы не будут бить туда, где не больно, они будут искать уязвимые места. Их задача – затормозить российскую экономику. В отрицательные значения мы вряд ли уйдем, но будем расти существенно медленнее из-за санкций», – заключил экономист.

В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что США решили ввести санкции против госдолга России. По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемого Москве вмешательства в выборы и кибератак через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.

В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.

По мнению политолога Станислава Ткаченко, таким образом Россия предлагает свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. «В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – сказал Ткаченко.

Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.

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