В Совфеде пообещали «зеркальный ответ» на возможные санкции США

В случае введения новых санкций со стороны США Россия не оставит их без ответа, при высылке наших дипломатов последует зеркальный ответ «по соответствующим позициям», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если санкции будут введены, то Россия не оставит это без ответа, который будет зеркальным. Если будут высланы наши дипломаты, то с нашей стороны тоже будет высылка по соответствующим позициям», – сказал Джабаров, добавив, что окончательное решение принимает руководство страны.

Он также указал, что в случае введения новых санкций США против России не исключены затруднения в подготовке встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. «Если Байден предложил эту встречу, это не должно сопровождаться подобными недружественными шагами», – добавил он, передает РИА «Новости».

Джабаров также указал, что Россия не боится возможных санкций США, направленных против ее суверенного долга, хотя не исключено, что они могут негативно повлиять на экономику страны. «Это может отразиться на нашей экономике, но бояться мы не будем ничего, нам это уже надоело», – заявил сенатор.

При этом он отметил, что от санкций против суверенного долга России серьезно пострадает и американская экономика. «Американские инвесторы потерпят серьезные потери, они вкладываются в него», – сказал Джабаров.

По данным СМИ, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.

В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.