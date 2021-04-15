Стало известно о планах США выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

США планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Российские дипломаты, которых высылают, находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Нью-Йорке, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну», – сообщает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, якобы знакомого с соответствующими планами, передает РИА «Новости».

Телеканал также сообщает, что «администрация (США), как ожидается, примет меры против России в четверг и координирует свои действия с европейскими союзниками».

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.

Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.

Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.