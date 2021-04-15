При пожаре в Свердловской области погибли пятеро детей

При пожаре в частном доме в поселке Бызово Свердловской области, по предварительной информации, погибли пятеро детей, еще трое взрослых и двое детей госпитализированы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Трое взрослых и двое детей доставлены в медицинское учреждение с ожогами первой и второй степени и отравлением продуктами горения. Предварительно, в результате пожара погибли пять детей, 2013, 2014, 2016, 2019 и 2020 г. р. Но пока обнаружили тела только четверых, еще одного ищут», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что при разборе сгоревших конструкций дома после пожара спасателям удалось обнаружить тела четырех погибших детей, еще один ребенок, по информации от соседей, может находится под завалами.

«В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены четыре погибших ребенка. По информации соседей, еще один ребенок может находится под завалами. Его поиски продолжаются», – сообщили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 01.45 15 апреля (23.45 14 апреля мск). Через семь минут на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, к тому моменту одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение кровли. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, из них двое детей. Они госпитализированы с ожогами.

«Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой – огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома. В 02.20 (00.20 мск) пожарные локализовали пожар на площади 100 кв. м. В 03.01 (01.01 мск) открытое горение было ликвидировано», – уточнили в главке.

Пострадавшие доставлены в больницы Нижнего Тагила, губернатор региона Евгений Куйвашев поручил Минздраву оказать всю необходимую помощь. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых пообещал предоставить полную информацию о ЧП совместно с СК после разбирательства.

Напомним, 17 марта при пожаре в Красноярском крае погибли четверо детей.