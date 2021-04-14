Возвращающихся домой любым транспортом россиян обязали сдавать тест на COVID

С четверга все граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда, сообщила пресс-служба Федерального агентства по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека.

«С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, необходимо обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», – сказано на сайте Роспотребнадзора.

Ранее эта норма касалась только россиян, прибывающих воздушным транспортом, уточняется в сообщении.

Во вторник главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающие в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии, могут подтверждать наличие отрицательного результата теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».