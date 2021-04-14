Гражданам ЕАЭС разрешили при въезде в Россию подтверждать отсутствие COVID по приложению

В РСТ рассказали о перспективах Израиля заменить Турцию туристам из России

Израиль сможет заменить Турцию только той части россиян, которая будет готова пройти вакцинацию, а также принять отдых совершенно другого типа, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя планы Израиля открыть границы для иностранцев уже с середины мая.

Власти Израиля приняли решение начать принимать прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции туристов из-за границы уже с 23 мая. На данный момент они работают над программой по началу приема групп иностранцев. На фоне закрытия авиасообщения с Турцией до 1 июня, данное направление, на первый взгляд, выглядит привлекательно.

«Конечно, у Израиля и Турции объемы абсолютно разные, но в целом направление востребованное. Тем не менее, насколько мне известно, Израиль планирует только в конце июня – начале августа начать принимать туристов. Это, конечно, не заменит Турцию, потому что это абсолютно разные страны. Тем более, что здесь есть условие о вакцинации, а значит будет перечень допустимых вакцин, определенные сертификаты и так далее», – говорит Барзыкин.

Соответственно, он подчеркивает, если все-таки Израиль действительно будет готов принимать гостей уже с 23 мая, а не с середины лета, как сообщалось ранее, то данное направление будет востребовано среди россиян. Тем не менее, это не станет абсолютным аналогом для Турции.

«Пытается Кипр заменить Турцию, но туда тоже пока нет авиасообщения прямого, через Стамбул летают. Ну, и режим по ковиду там сейчас строгий. Еще Греция с середины мая планирует снять квоты, она могла бы стать относительной заменой, но это визовый режим, а значит дополнительные условия. Ну и, опять же, пока неизвестно, какие условия будут, каким образом будет регулироваться. Поэтому, большинство тех, кто не поедет сейчас, либо перенесут свои туры на даты после первого июня, либо поменяют направление. В том числе, перейдут на внутренний рынок», – считает собеседник.

Эксперт объясняет, что Турцию очень сложно заменить, потому что это массовое направление с системой «все включено», рекреацией (комплексом оздоровительных мероприятий), чартерные программы. Израиль же имеет несколько сегментов: культурно-познавательный, паломнический, медицинский, отчасти рекреационный. Кроме того, отдых на Мертвом море отличается от пребывания на Средиземном, а сервис в стране «ненавязчивый», далеко не такой, как в Турции.

«Вообще, отдых в Израиле – на любителя. Мне, например, очень нравится. К тому же, там сейчас большая часть населения вакцинированы (80 % взрослого населения), по крайней мере, этот процент выше, чем в других странах. Вот, у нас была встреча с представителями страны, и они определили открытие для туристов на конец июля – начало августа. Если уже с 23 мая все же это будет для определенных категорий граждан, то нужно, чтобы все было регламентировано, тогда это будет востребовано. Но сегмент, конечно, будет не такой большой, должны быть выполнены несколько условий: чтобы турист был вакцинирован, имел деньги, да еще и хотел бы поехать в Израиль», – считает Барзыкин.

Также он добавил, что на данный момент есть возможность рассмотреть и отечественный отдых: цены на него пока еще не кусаются и можно было бы присмотреть себе какой-нибудь хороший вариант, который заменил бы отдых в Турции.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.