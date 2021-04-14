Стартовал «Международный» трек четвертого сезона конкурса «Лидеры России»

В Москве прошел круглый стол в рамках запуска «Международного» трека четвертого сезона конкурса «Лидеры России» с участием членов наблюдательного совета трека.

В мероприятии приняли участие наставник конкурса «Лидеры России», первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, официальный представитель МИД Мария Захарова, глава Россотрудничества, председатель попечительского совета Российского совета по международным делам Евгений Примаков, главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян, первый заместитель гендиректора ТАСС, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Гусман, а также специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой, участница конкурса «Лидеры России 2020», заместитель шеф-редактора, старший выпускающий редактор, МИА «Россия сегодня», ИА BALTNEWS Алина Герлиня, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Члены наблюдательного совета трека «Международный» представили запуск этого трека и рассказали о его особенностях, регламенте, требованиях к участникам и призах.

Цель «Международного» трека – сформировать единое информационное поле для выстраивания международных отношений, привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира.

Для иностранных участников конкурса глава МИД Сергей Лавров записал видеообращение, в котором выразил мнение, что международное направление конкурса «Лидеры России» вносит свой вклад «в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами», передает ТАСС.

«Ежегодно в нем принимают участие граждане порядка 70 государств. Видим в этом яркое подтверждение востребованности нашего начинания. С учетом такого интереса в этом году впервые запускается международный трек конкурса «Лидеры России», – добавил министр.

Он указал, что «современная Россия – это не только страна великой истории, но и страна больших возможностей, полностью открытая миру».«В международных делах мы продвигаем объединительную, устремленную в будущее повестку дня. Успешно развиваем разноплановое сотрудничество со всеми зарубежными партнерами, проявляющими встречный интерес. Особое внимание уделяем развитию образовательных, гуманитарных связей, контактов между людьми», – добавил он.

Глава МИД обратил внимание, что конкурс «Лидеры России» – это отличная возможность проявить себя в том числе для российских соотечественников, проживающих за рубежом.

«Проект открыт для всех желающих из любой точки планеты. Как председатель Наблюдательного совета международного трека конкурса «Лидеры России» хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами России по ускоренной процедуре», – добавил он.

В новом году общий конкурс «Лидеры России» разделен на восемь треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек.

Регистрация участников на трек «Международный» будет открыта на сайте лидерыроссии.рф 14 апреля и продлится до 26 апреля 2021 года до 23.59 по мск.

Участвовать в «Международном» треке смогут соотечественники и иностранные граждане, в том числе иностранные студенты и выпускники российских вузов.

Победители трека проходят в суперфинал конкурса и получают образовательный грант в размере 1 млн рублей. Награда для финалистов трека – возможность получить вид на жительство в России (при условии соблюдения требований российского законодательства).

Конкурсанты международного трека будут проходить как общее тестирование на знание России, так и выполнять задания своего направления. Участников ждет проверка знаний по географии, истории, культуре, экономике и праву.