В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности Перейти в раздел

Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности Перейти в раздел

Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе На уходящей деле войска группы «Юг» освободили поселок Предтечино – и это не просто локальная операция в одном из многих населенных пунктов Донбасса. Предтечино является воротами в Константиновку. Таким образом, в финальную стадию вступает битва за этот город, имеющий ключевое значение для взлома всей обороны ВСУ в зоне спецоперации. Подробности Перейти в раздел

Германия превращается в антихристианское государство ФРГ все больше теряет звание христианской страны – число немецких христиан быстро снижается. Они столкнулись с врагами как внешними, так и внутренними. Внешний враг – это мигранты, приехавшие в Германию из стран, где к христианству относятся негативно. Врагом же внутренним оказалось собственное церковное руководство. Как такое произошло? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел