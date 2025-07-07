  • Новость часаВоенный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
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    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Медведев предрек «мерзкой» фон дер Ляйен «спидошлиц и краснофай»
    Минченко: Для КПРФ очень важно сделать выбор между Лениным и Сталиным
    Путин сменил главу Минтранса
    Освобождены сумская Бессаловка и Дачное в Днепропетровской области
    Кремль заявил о стремлении сохранить союзнические отношения с Азербайджаном
    Китай ответил на угрозы Трампа в адрес БРИКС
    Армия Польши начала операцию на границе с Германией
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    21 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    11 комментариев
    7 июля 2025, 15:08 • Новости дня

    Лавров назвал условия России для мирного соглашения по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе интервью глава МИД России Сергей Лавров перечислил ключевые условия для заключения мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

    Лавров заявил в интервью венгерской газете «Мадьяр немзет», что Россия настаивает на закреплении в мирном соглашении задач демилитаризации и денацификации Украины, отмены антироссийских санкций, возврата замороженных российских активов и отзыва исков против России, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что эти пункты должны стать частью юридически обязывающего документа по итогам переговоров.

    «На повестке дня – задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», – заявил Лавров.

    Кроме того, Лавров прокомментировал заявления западных спецслужб о планах России «напасть» на Европу или «оккупировать» ее. По его словам, Россия подобных планов не имеет. Министр отметил: «По крайней мере, нам о наших «планах напасть на Европу» и тем более «оккупировать» ее ничего не известно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС выразил поддержку актуальным посредническим инициативам для достижения мирного соглашения на Украине.

    7 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    Лавров объяснил неприменимость к Украине принципа территориальной целостности
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что принцип территориальной целостности не применим к Украине, поскольку этот принцип распространяется только на государства, где обеспечиваются равноправие и самоопределение народов.

    По его словам, киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику, в частности в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. «Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о словах Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса и отметил, что именно этот курс вынудил людей проголосовать за присоединение к России. Применение термина «аннексия» к Крыму и новым российским регионам Лавров назвал неприемлемым, подчеркнув, что жители реализовали право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

    В вопросе урегулирования конфликта Москва, по словам Лаврова, открыта для политико-дипломатического разрешения ситуации, но речь может идти только о прочном мире, а не о перемирии, которое Киев и его западные кураторы могут использовать для перегруппировки. Для достижения устойчивого мира, по его мнению, необходимо устранить угрозы безопасности России, связанные с расширением НАТО и вовлечением Украины в альянс, а также добиться международно-правового признания новых российских регионов.

    Лавров также отметил, что Запад создает образ врага из России для консолидации собственного общества на фоне социальных и экономических проблем. Он заявил, что обвинения в подготовке нападения на Европу беспочвенны: «По крайней мере, нам о наших планах «напасть на Европу» и, тем более, «оккупировать» ее, ничего не известно».

    Отдельное внимание глава МИД уделил отношениям России и Венгрии, отметив прагматичный курс Будапешта и успешное развитие экономических связей, в том числе с расширением АЭС «Пакш». Россия продолжает поставки углеводородов и видит перспективы углубления диалога с Венгрией. Лавров подчеркнул, что Москва и Будапешт совместно выступают в защиту прав русских и венгерских общин, подвергающихся насильственной украинизации на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что решение украинского кризиса должно учитывать законные интересы России в сфере безопасности и защиты прав русского и русскоязычного населения. Лавров также заявил, что Россия готова рассматривать площадку Эр-Рияда для контактов с США.

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    7 июля 2025, 03:44 • Новости дня
    Economist: На Украине ужесточились политические распри
    Economist: На Украине ужесточились политические распри
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак – едва ли не серый кардинал политических игр и назначений, если верить статье журнала Economist, который считает, что за решением Ермака следовали крупнейшие назначения и снятия с должностей.

    Глава офиса президента Украины Ермак играет ключевую роль в попытках сместить ряд высокопоставленных чиновников и продвинуть лояльных ему людей. Это касается дела о коррупции против вице-премьера Алексея Чернышова, возможной замены премьер-министра Дениса Шмыгаля министром экономики Юлией Свириденко и неоднократных попыток снять с должности главу военной разведки Кирилла Буданова, пишет Economist.

    «Ермак может контролировать значительную часть информационных потоков, поступающих к Владимиру Зеленскому, по некоторым оценкам, до 85%, что создает атмосферу слухов и заговоров во властных кругах», – говорится в статье.

    Журнал сообщает о том, что нет никаких доказательств тому, что Ермак приказал запустить расследование в отношении Чернышова <...>Но три чиновника говорят, что Ермак использовал свое влияние, намеренно позволяя делу развиваться, в то же время замораживая другие. Они утверждают, что настоящее преступление Чернышова заключалось в том, что он встал на пути Ермака», – сказано в материале.

    Economist пишет, что Ермак пытался в девятый раз сместить главу украинской разведки Кирилла Буданова и в июне многие опасались, что Ермаку это удастся, но неоднократные предупреждения Белого дома не увольнять Буданова могли сыграть в этом свою роль.

    Журнал отмечает, что эта подковерная возня во властных кругах страны едва ли не хуже, чем внешние распри разрывают ее.

    Как сказано в названии статьи, пока американский лидер Дональд Трамп лишал  страну оружия, в ее правительстве воцарился хаос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ряд американских политиков и СМИ выражают недовольство ролью Ермака как переговорщика по военным поставкам, заявила депутат Верховной рады София Федина.

    Владимир Зеленский пытается сменить премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, чтобы усилить личную власть, однако США выступают против  подобных инициатив. В Киеве назвали дату возможной отставки правительства, а газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда на Украине появится еще один нелегитимный орган власти.

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    7 июля 2025, 11:56 • Видео
    Прибалтика бросила вызов Китаю

    Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    7 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине

    Военный аналитик Рожин: Украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач. Первая – нарушение мобилизационной кампании противника. Вторая – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к Москве. Третья – формирование дополнительных расходов для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ.

    «На Украине давно возникла проблема с комплектованием армии. Украинцы не хотят вступать в ВСУ даже за деньги. Поэтому основной набор личного состава происходит насильственно – руками и ногами сотрудников ТЦК», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач.

    Первая – нарушение мобилизационной кампании. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил собеседник, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к нашей стране.

    «За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает Рожин. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку, указал аналитик.

    Третья задача ударов – создание для Киева дополнительных расходов. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил спикер. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

    О необходимости включить военкоматы в список целей говорили еще в 2023 году, напомнил Рожин. По его мнению, нынешнее решение связано с увеличением производственных мощностей. «Выпуск дронов в России устойчиво растет. Количество тех же «Гераней», которое мы ежесуточно выпускаем, увеличивается. Причем их цена относительно низкая. Это позволяет нам решать больше задач. Так что вольготная жизнь украинских тэцекашников заканчивается», – заключил Рожин.

    Ранее Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. В понедельник взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием бусифицированных по другим адресам. В ВСУ считают, что целью ударов российских сил является срыв мобилизации.

    Представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев полагает, что действия ВС России стали частью более широкой кампании по снижению мобилизационной готовности. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» (Работайте, братья).

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    7 июля 2025, 10:27 • Новости дня
    В Германии раскрыли секретный список вооружений для Киева
    В Германии раскрыли секретный список вооружений для Киева
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев запросил у Берлина поставки современных средств ПВО, защищенной техники и оборудования для радиоэлектронной борьбы на сумму в миллиарды евро, пишет Bild.

    Немецкая газета Bild опубликовала секретный список вооружений, которые Киев затребовал у Берлина, передает РИА «Новости». В публикации отмечается: «Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро».

    По данным издания, в список вошли четыре пусковые установки SLM IRIS-T, две тысячи ракет IRIS-T, 200 тыс. 40-миллиметровых патронов, тысяча машин, защищенных от мин, 200 гусеничных машин, 30 противоминных катков и 20-30 разминирующих машин WiSENT. Кроме того, Украина просит 200 внедорожников, тысячу систем радиоэлектронной борьбы и 200 радаров.

    Bild отмечает, что с момента создания коалиционного правительства Германия прекратила публикацию информации о новых поставках оружия для вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили засекретить информацию о поставках оружия на Украину. Германия отказалась поставлять на Украину ракеты Taurus. Британия и Германия выделили 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения на Украину.

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    7 июля 2025, 12:19 • Новости дня
    Взрывы в военкоматах зафиксировали в Харькове и Запорожье

    Tекст: Ольга Иванова

    После ударов по военкоматам в Полтаве и Кременчуге взрывы прогремели в Винницкой, Харьковской и Запорожской областях.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием мобилизованных по другим адресам, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

    Кроме того, как сообщает ТАСС, взрывы произошли в ТЦК в Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. По данным Сухопутных войск ВСУ, ранен военнослужащий Запорожского ТЦК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании военкомата в Полтавской области прогремел взрыв. В центре Одессы автомобиль взорвался и ранил украинского военного. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.

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    7 июля 2025, 12:17 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области
    Российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Бессаловку в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Дачное в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ около Писаревки, Запселья, Ольшанки, Храповщины, Юнаковки, Садков, Варачино и Битицы в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани и Волчанска в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и склад с материальными средствами.

    Группировкой войск «Центр» было нанесено поражение формированиям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Димитрова, Красноармейска, Суворово, Муравки, Родинского и Гришино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 440 военнослужащих, пять бронемашин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Петро-Ивановкой и Купянском в Харьковской области, Зеленой Долиной и Торским в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, а также три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Серебрянки, Северска, Часова Яра, Федоровки, Белой Горы, Константиновки, Щербиновки и Александро-Шультино в ДНР.

    При этом противник потерял более 130 военнослужащих, танк, машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие, пикап и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Малиновки в Запорожской области, Воскресенки и Карла Маркса в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Каменского, Плавней в Запорожской области, Михайловки и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, два артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

    В минувшую пятницу было освобождено Предтечино в ДНР, а за день до этого ВС России освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.

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    7 июля 2025, 06:46 • Новости дня
    Издание Politico сообщило о тупике «коалиции желающих»
    Издание Politico сообщило о тупике «коалиции желающих»
    @ Hollie Adams/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британско-французская инициатива по поддержке Украины не может выработать четкой стратегии, несмотря на попытки организовать новые встречи, сообщает Politico со ссылкой на источники.

    Британско-французская коалиция по оказанию помощи Украине развивается без четко определенного курса, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Politico. По данным французских чиновников, причиной стала нехватка гарантий безопасности со стороны США, на которые рассчитывала Великобритания.

    Politico подчеркивает, что для преодоления сомнений Лондон инициировал встречу участников коалиции с приглашением канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Владимира Зеленского. Встреча должна пройти во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил возможности «коалиции желающих» самостоятельно финансировать поставки оружия и помощи Киеву без поддержки США. «Коалиция желающих» готовится к сценарию прекращения поставок вооружений Киеву со стороны США. Глава парламента Крыма сравнил угрозы «коалиции желающих» с детским хвастовством.

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    7 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» узнали о мобилизованном «молодняке» ВСУ на Харьковском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении за счет переброшенных резервов ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак, разбитых бойцами группировки войск «Север», идущих вперед, на север Купянского района.

    «Допросы пленных показали, что на данном участке фронта действуют сравнительно молодые националисты с боевым опытом, мобилизованные в ВСУ еще в 2022 году. Высока вероятность, что украинское командование держало боеспособные подразделения в резерве для ввода в бой в критические моменты на Купянском или Волчанском направлениях», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    Там уточнили, что мотострелки группы в течение суток продолжили наступление в лесных массивах в районе Мелового, продвинувшись с упорными боями на более чем 700 метров.

    На Волчанском и Липцовском направлениях российские военнослужащие  уничтожили семь штурмгрупп ВСУ, а также беспилотники самолетного и наземного типа.

    «Северяне» за сутки зачистили 11 домовладений в Волчанске и в ходе боев продвинулись в окрестных лесных массивах. Мотострелки «Севера» с боями продвинулись в Варачино и окрестных лесных массивах. А подразделения ВДВ зачищают приграничные лесные массивы и лесополосы рядом с Юнаковкой.

    Безуспешными контратаками 11 раз за сутки отметились ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Алексеевки, по два раза в Юнаковке и рядом с селом Садки, четыре раза – рядом с Яблоновкой.

    «В 11 контратаках противник задействовал свыше 70 человек, из которых более 40 уничтожены, 19 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали. За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области), четверо вэсэушников захвачены в плен», – сказано в сводке «Северян».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Однако украинские подразделения столкнулись с потерями на фоне усталости и ослабления морального духа, а бойцы России продвинулись на ключевых участках, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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    7 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    На складе боеприпасов в Николаевской области начались пожар и взрывы

    Tекст: Евгения Караваева

    В Николаевской области Украины горит склад боеприпасов, продолжается детонация, жителей призвали оставаться в безопасных местах.

    Пожар локализован, однако очаг возгорания остается активным, передает ТАСС.

    По данным сил обороны юга Украины, на месте происшествия продолжается детонация боеприпасов.

    Причины пожара официально не назывались. Ранее глава Николаевской области Виталий Ким сообщал о взрыве в регионе, но подчеркивал, что он не был связан с угрозой со стороны беспилотников.

    Утром в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась примерно 15 минут. Подразделения экстренных служб продолжали работать на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, винницкий военкомат переехал из-за угрозы взрывов. В Харькове, Полтаве и Запорожье произошли взрывы в зданиях военкоматов.

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    6 июля 2025, 17:34 • Новости дня
    В Киеве произошел взрыв цистерны с топливом возле ТЭЦ

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Украины вспыхнул пожар после взрыва емкости с горюче-смазочными материалами, что привело к перебоям с электричеством на левом берегу города.

    В Киеве на территории коммерческого предприятия рядом с теплоэлектроцентралью взорвалась цистерна с топливом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил: «Взрыв, о котором пишут сейчас Telegram-каналы, к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте».

    Ранее украинские СМИ сообщали о пожаре на ТЭЦ-6 в Киеве. Однако информацию о взрыве на самой ТЭЦ опроверг и глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, пожар удалось локализовать.

    Ткаченко также сообщил, что на левом берегу Киева на нескольких улицах пропало электричество. Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения и оценивают, когда свет вернется в дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании военкомата в Кременчуге Полтавской области на Украине прогремел взрыв во время объявленной воздушной тревоги. В подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне были зафиксированы взрывы в воскресенье. В городе Николаев на юго-востоке Украины также зафиксировали взрывы после объявления воздушной тревоги.

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    6 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Сотрудника ТЦК на Украине ударили по голове во время проверки документов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудник территориального центра комплектования получил травмы в селе Орловка Ровненской области на Украине при столкновении с местными жителями, сообщили местные СМИ.

    Как пишет украинское издание «Страна», военком попытался проверить документы у группы сельчан, после чего получил удар по голове, передает ТАСС.

    Пострадавшего госпитализировали. В территориальном центре комплектования Ровненской области сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

    Ранее внефракционный депутат Артем Дмитрук отметил, что украинские пользователи поддерживают атаки на территориальные центры комплектования.

    В июне в Харькове местный житель пригрозил взрывом боевой гранаты на территории военкомата, после чего был задержан правоохранителями. В Одессе житель города атаковал ножом сотрудника территориального центра комплектования, когда тот попытался проверить его военные документы.

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    7 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Зеленский обсудили замену посла Украины в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили по телефону смену украинского посла в США, пишет Bloomberg.

    Собеседник Bloomberg сообщил, что среди возможных преемников нынешнего посла Оксаны Маркаровой рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко, передает ТАСС.

    По информации источника, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины обсудить вопрос назначения нового посла с американской стороной. Причины такого решения официально не раскрывались.

    Агентство отмечает, что смена главы украинской дипмиссии происходит на фоне внезапного прекращения поставок вооружений на прошлой неделе со стороны администрации Трампа. Кроме того, подчеркивается, что Трамп не смог выступить посредником между Москвой и Киевом.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером. По его словам, беседа была «содержательной».

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    7 июля 2025, 05:16 • Новости дня
    Президент Боливии объяснил украинский конфликт попыткой Запада спастись от развала

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Боливии Луис Арсе на полях саммита БРИКС поделился мнением о том, почему коллективному Западу так необходимо продолжать украинский конфликт – это необходимо во избежание собственного распада, считает он.

    По словам Арсе, украинский конфликт является своего рода войной распадающегося блока Европы и США против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС.

    «Западу была нужна война между Украиной и Россией, чтобы дать понять всему миру, что они просто так не допустят, чтобы их блок распался перед лицом появления нового объединения и становления нового экономического порядка», – рассказал ТАСС президент Боливии.

    Арсе подчеркнул, что конфликт происходит на фоне глобальной борьбы за геополитический и экономический контроль в мире. Он заявил, что его страна отвергает однополярный миропорядок и поддерживает многополярность, которую формирует БРИКС.

    Он также выразил уверенность в дальнейшем укреплении многостороннего подхода в международных отношениях.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

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    7 июля 2025, 08:38 • Новости дня
    Пленный рассказал о пренебрежении командования ВСУ к солдатам

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский военнопленный заявил о худших условиях содержания бойцов ВСУ по сравнению с домашними животными, отметив отсутствие медицины и дефицит еды.

    Украинский военнопленный Александр Пархоменко рассказал о плохом отношении командования ВСУ к подчиненным, передает ТАСС.

    По его словам, медицинская помощь практически отсутствовала, а продукты питания и вода доставлялись раз в неделю, иногда с помощью дронов. Он отметил: «Условия, я думаю, хороший хозяин к животному лучше относится. Потом мы начали понимать, что нас, как в народе говорится, просто кинули».

    Пархоменко также сообщил, что командование не давало возможности связаться с родственниками, ссылаясь на невозможность дозвона. По его словам, некоторых военнослужащих командование записывало как дезертиров или пропавших без вести, называя их «пятисотыми».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнопленные рассказали, что в ряды ВСУ были мобилизованы мужчины с синдромом Дауна, которых отправляют на передовую. Командование ВСУ, по словам украинского пленного, отправило психически нездоровую женщину-военнослужащую на штурм, так как она надоела сослуживцам. Мобилизованным на Украине запрещали получать посылки, а телефоны сразу изымались, ограничивая связь с близкими до одного разговора в неделю.

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    7 июля 2025, 08:21 • Новости дня
    Взрывы произошли в Чугуевской общине Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник утром в Чугуевской общине на Украине были зафиксированы два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Взрывы в Харьковской области прогремели в момент, когда там была объявлена воздушная тревога, сообщает РИА «Новости». Согласно информации украинского телеканала «Общественное», в Чугуевской общине раздались два взрыва.

    Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся. Официальные источники на момент публикации не прокомментировали ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Украины вспыхнул пожар после взрыва емкости с горюче-смазочными материалами, что привело к перебоям с электричеством на левом берегу города. В Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины, в воскресенье прогремели взрывы. В Николаеве на юго-востоке Украины также зафиксировали взрывы сразу после объявления воздушной тревоги.

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