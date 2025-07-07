Лавров назвал условия России для мирного соглашения по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Лавров заявил в интервью венгерской газете «Мадьяр немзет», что Россия настаивает на закреплении в мирном соглашении задач демилитаризации и денацификации Украины, отмены антироссийских санкций, возврата замороженных российских активов и отзыва исков против России, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что эти пункты должны стать частью юридически обязывающего документа по итогам переговоров.

«На повестке дня – задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», – заявил Лавров.

Кроме того, Лавров прокомментировал заявления западных спецслужб о планах России «напасть» на Европу или «оккупировать» ее. По его словам, Россия подобных планов не имеет. Министр отметил: «По крайней мере, нам о наших «планах напасть на Европу» и тем более «оккупировать» ее ничего не известно».

Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС выразил поддержку актуальным посредническим инициативам для достижения мирного соглашения на Украине.