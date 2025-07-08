Мужчину затянуло в двигатель Airbus A319 в аэропорту Бергамо

В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета, он погиб

Tекст: Денис Тельманов

Мужчина погиб в результате столкновения с самолетом в аэропорту итальянского города Бергамо, сообщает ТАСС. По данным Corriere della Sera, погибшего затянуло в двигатель самолета Airbus A319 во время рулежки, когда воздушное судно двигалось по территории аэропорта.

Управляющая компания аэропорта заявила, что «возникли неудобства на рулежной дорожке, причины которых расследуют правоохранительные органы».

На данный момент не установлено, был ли погибший сотрудником аэропорта или пассажиром. После трагедии аэропорт Бергамо был временно закрыт для всех полетов. Официальные лица проводят расследование обстоятельств происшествия и выясняют причины случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, работник наземного обслуживания аэропорта в городе Белоярский в ХМАО погиб после повреждений от винта самолета.

Джек-рассел-терьер по кличке Малыш, сбежавший из переноски для животных при погрузке в самолет, погиб под колесами автомобиля в аэропорту «Пулково».

В результате столкновения двух самолетов в аэропорту Скоттсдейла погиб один человек, есть пострадавшие.