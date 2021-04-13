Зеленский решил ликвидировать Окружной административный суд Киева

Эксперт: Для США Украина – проблемная страна

«США пытаются держать Украину в напряжении – так, чтобы она и не развалилась, и чтобы использовать ее как инструмент в геополитическом противостоянии с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист ДмитрийДробницкий. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае агрессивных действий на Украине.

«В словах Энтони Блинкена в интервью NBC отчетливо слышалась растерянность. Это свидетельствует о том, что американское руководство находится сейчас в идейном тупике, поскольку все недружественные действия в отношении России уже исчерпаны. А этот тупик порождает пустую риторику», – полагает экспрт-американист Дмитрий Дробницкий.

Напомним, что сравнительно недавно возглавивший американскую дипломатию госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее «агрессивных действий» на Украине.

Но далее Блинкен не развил этот тезис, констатировал Дробницкий. «Даже несмотря на попытки ведущего программы Чака Тодда вывести спикера на конкретные идеи касательно возможных агрессивных действий России на Украине, Блинкен завел лишь известные мантры о том, что «Россия заплатит цену», «ее могут ожидать серьезные последствия». А какие последствия это будут? Определенного ответа так и не последовало», – отметил собеседник.

Дробницкий также обратил внимание на то, что конкретные ответы у госсекретаря отсутствовали не только по теме России и Украины, но и по проблеме Тайваня и Китая. «Я подозреваю, что возможные планы и дорожные карты существуют только в Пентагоне», – предположил американист. «Что же касается Украины, похоже, что определенной стратегии в этом направлении у американского руководства нет», – сделал вывод Дробницкий.

Не исключено, что украинский вопрос для нынешних властей Соединенных Штатов уйдет на второй план, предполагает политолог. «Если администрации Байдена удастся добиться своих глобальных целей – сдержать Китай, сформировать более жесткий западный блок, реализовать какие-то проекты на постсоветском пространстве, – и если он успеет этосделать до того, как Москва и Пекин отреагируют, то Украина в конечном счете уйдет из их актуальной повестки».

Впрочем, по мнению политолога, в краткосрочной перспективе нельзя исключать вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, которые будут привязаны к ситуации на Укркаине. «Так устроена американская политика. Не получается договориться – будут ссориться. Другое дело, что и санкции становятся все более фрагментированными и едва ли изменят ситуацию», – считает Дробницкий.

Возвращаясь к интервью Блинкена, можно сделать вывод, что администрация Джо Байдена находится в стадии выработки политики на украинском направлении, делает вывод собеседник. При этом, по мнению эксперта, уже можно предположить, на что будет опираться Вашингтон при формулировании своей линии поведения.

«Очевидно, что украинское направление представляет важность для новой администрации США по разным причинам. В том числе и потому, что та же самая администрация – только при Бараке Обаме – рулила и дирижировала сначала переворотом на Украине, а потом осуществляла внешнее управление киевским режимом», – указал Дробницкий. По его мнению, политически и геополитически в отношении украинского вопроса за прошедшее время принципиально ничего не изменилось.

Напомним, что давний член команды Байдена Блинкен в президентство Обамы занимал различные высокие посты в Белом доме и Госдепе, и тогда активно высказывался за введение «крымских» санкций против России. В январе этого года, при обсуждении в Сенате кандидатуры Блинкена на пост госсекретаря, дипломат заявил о том, что поддерживает предоставление Киеву американских вооружений.

«Современная Украина изначально задумывалась как проект образцово-показательного либерального славянского государства к западу от России. Однако эта идея провалилась. Тем не менее, сейчас страна используется Соединенными Штатами как некий плацдарм для распространения демократии», – полагает Дробницкий.

При этом, по мнению эксперта, вашингтонский истеблишмент рассматривает Украину как крайне неустойчивое государственное образование, которое рано или поздно превратится в классический пример «failed state» – несостоявшееся или провалившееся государство. «При этом окружающие ее страны – Польша и Литва, казалось бы, союзные государства, – не прочь поживиться украинской землицей, когда страна начнет разваливаться», – добавил Дробницкий.

В целом, можно сделать вывод, что для США Украина – проблемная страна, которую надо держать в напряжении, чтобы она, с одной стороны, не развалилась, а с другой – чтобы использовать ее в качестве инструмента против России, своего геополитического конкурента, делает вывод политолог-американист.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются.

Тем временем, из зоны конфликта в Донбассе все чаще поступают сообщения об агрессивных действиях украинских силовиков на линии соприкосновения сторон. Так, в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию республики.

При этом главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».

Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.

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