Киеву захотелось «практической» поддержки от других стран

Пресс-секретаря Зеленского высмеяли за незнание английского языка

Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель упрекнули в незнании английского языка после того, как она разместила комментарий с хештегом «Нет гражданской войне на Украине».

Мендель написала под постом пресс-секретаря посольства Великобритании на Украине Алексея Курки NoCivilWar in Ukraine касаемо трактовок конфликта в Донбассе. Пользователи отметили, что здесь была допущена смысловая ошибка, сообщает портал «Обозреватель».

Бывший журналист и депутат Сергей Высоцкий объяснил, что эта фраза в переводе означает «нет гражданской войне». Однако из контекста понятно, что имеется в виду «не гражданская война», а это будет звучать как Not Civil War.

«Господи, Юля! No Civil War – это «нет гражданской войне»! Если вы хотели сказать «не гражданская война», то стоит как минимум написать Not Civil War!» – обратился депутат к пресс-секретарю Зеленского.

«Это просто эпично», – прокомментировал Vitalii Moroz.

«Это просто украинский английский», – пошутила Людмила Маркиз, проведя аналогию с недавним высказыванием Мендель об «украинском русском» языке.

Некоторые вступились за Мендель и предположили, что NoCivilWar является сокращением фразы There is no civil war in Ukraine – «на Украине нет гражданской войны».

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что считает, что Россия не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Мендель, назвал это реверансом в сторону Москвы.

Напомним, накануне Мендель заявила, что Украина не планирует наступление в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.