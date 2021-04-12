Приморская прокуратура начала проверку откровенных видео с выставки во Владивостоке

Прокуратура Приморского края начала проверку видеозаписи из Владивостока, на которой, по мнению ведомства, имеются признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В соцсетях опубликовали видеозаписи с закрытой выставки #яМЫлюди, которую провело местное пиар-агентство, в ролике обнаженные мужчины изображали животных, прыгали на столах, также в роликах запечатлены целующиеся мужчины, передает РИА «Новости».

Пользователи сетей увидели в них пропаганду ЛГБТ, пиар-агентство сообщало за несколько дней до выставки, что она направлена против любой дискриминации человека. Губернатор региона Олег Кожемяко попросил провести проверку по факту публикации роликов.

«По обращению губернатора Приморского края прокуратура организовала проверку видео, имеющего признаки пропаганды запрещенных законодательством действий. В социальных сетях размещен ряд публикаций, имеющих признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что в роликах запечатлено прошедшее на выходных во Владивостоке публичное мероприятие. Ведомство намерено дать оценку соблюдению установленных законами требований и запретов.

«Кроме того, будет дана оценка действиям организаторов публичного мероприятия, а также лиц, распространивших названную видеозапись, на предмет наличия состава административного правонарушения, предусмотренного статьей «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», – добавили в прокуратуре.

В 2019 году художницу и руководителя хабаровского детского театра «Мерак» Юлию Цветкову оштрафовали на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.