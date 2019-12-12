Хабаровскую художницу наказали за пропаганду гомосексуализма среди детей

Художницу и руководителя хабаровского детского театра «Мерак» Юлию Цветкову оштрафовали на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, сообщил ее адвокат Яков Пушкарев.

«Суд оштрафовал Юлию Цветкову на 50 тыс. рублей по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Мы напишем жалобу, так как есть ряд замечаний. Возможно с другим защитником, так как мы двое защищали ее по административной статье, согласуем, и разместим жалобу на решение суда и само решение в интернете», – пояснил защитник, передает РИА «Новости».

На обжалование у стороны защиты есть 10 дней.

В отношении Цветковой также ведется расследование уголовного дела (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), девушка под домашним арестом.

Ассоциация театральных критиков (АТК) направила письмо в следственный отдел СК по Комсомольску-на-Амуре. По этим данным, правоохранителей заинтересовал комикс о женском теле, опубликованный Цветковой в феминистском паблике с возрастным цензом «18+» и спектакль «Мерака» под названием «Голубые и розовые». Члены ассоциации настаивают, что комиксы и спектакль относятся к художественной и просветительской деятельности, а не к порнографии.