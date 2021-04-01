Путин и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в рамках телефонного разговора положительно оценили деятельность трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

«С учетом переговоров в Баку заместителя председателя правительства РФ (Алексея) Оверчука – рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте дана положительная оценка деятельности Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин и Алиев отметили, что обстановка в Карабахе в целом стабильная. «Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается», – говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Алиев обсудили сотрудничество в борьбе с распространением COVID-19. «Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подтвержден взаимный настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных проектов», – говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.