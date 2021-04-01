Страны ЕС за год пандемии нарушили все положения декларации прав человека

Западные страны за год борьбы с пандемией нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека, следует из доклада «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции», подготовленного Экспертным институтом социальных исследований.

С начала эпидемии коронавируса в феврале-марте 2020 года состояние демократии и прав человека ухудшилось в 80 странах, отмечала в октябрьском исследовании международная неправительственная организация Freedom House. Среди стран, где демократия пошла на спад, аналитический центр указал в том числе шесть членов ЕС: это Франция, Нидерланды, Дания, Австрия, Венгрия и Греция, пишут «Известия».

В мартовском докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) оценки куда пессимистичнее: ухудшение демократии, в том числе ограничения прав и принципов организации власти, имели место практически во всех государствах европейского континента – «как в странах лишь относительно недавно вставших на путь демократических преобразований, так и в государствах, имеющих многолетние и устойчивые традиции следования таким основополагающим демократическим принципам, как принцип верховенства права и принцип правового государства».

Действующие международные договоры в этой области предполагают, что борьба с пандемией не должна приводить к нарушениям прав людей на частную жизнь, свободу от дискриминации, свободу информации и выражения мнения. Авторы доклада ЭИСИ проанализировали ситуацию в странах Европы и пришли к выводу, что эти государства нарушили все ориентиры. «Ограничения прав и свобод вводились без участия парламента и принятия соответствующих законов, нередко ведомственными актами, без какого-либо обсуждения, зачастую внезапно», – говорится в докладе.

Среди негативных следствий пандемии для политических институтов ЭИСИ отмечает рост тенденций к диктатуре, когда исполнительная власть вводит чрезвычайное положение и наделяет себя неограниченными полномочиями. Так, год назад парламент Бельгии разрешил королю принимать меры по борьбе с распространением COVID-19 без соблюдения законодательной процедуры. А органы исполнительной власти Венгрии и Польши получили в свое распоряжение чрезвычайные полномочия, не сопровождаемые должными мерами парламентского контроля. Исполнительная власть получила возможность своими актами изменять положения законов, что не отвечает принципу разделения властей.

Авторы также указывают, что коронавирус оказал существенное влияние на свободу слова в Европе: «во время пандемии коронавируса были возбуждены ряд уголовных дел или начато полицейское расследование в отношении журналистов и других лиц, которые высказывались с критикой действий или бездействия правительства». Особое внимание авторы уделили проблеме паспортов вакцинации и слежки за перемещениями граждан при помощи трекеров.

Один из авторов доклада, член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что весной прошлого года фактически все страны мира оказались на равных в непонимании того, с угрозой какого масштаба столкнулось человечество, и боролись с пандемией путем введения карантинов и локдаунов. Однако уже к лету-осени 2020 года большая часть ограничений в России была снята, в отличие от европейских государств. Во многом благодаря тому, что Россия пошла по пути усиления системы здравоохранения, а не путем торжества «немедицинских мер» – локдаунов, ограничений прав и свобод, закрытий целых отраслей экономики, считает эксперт.

«Ряд стран – и Россия одна из них – после замешательства от первой волны начали выстраивать стратегию борьбы с пандемией путем разумного сочетания медицинских мер реагирования и ограничений. В то время как в Европе говорят о том, что единственный путь борьбы с вирусом – это «немедицинские меры», чтобы не перегрузить систему здравоохранения, а для этого нужно ограничить всех в правах», – пояснил политолог.

Выводы доклада ЭИСИ подтверждает и февральское исследование журнала The Economist. По его данным, глобальный индекс демократии в 2020 году опустился до 5,37 из 10 – это самый низкий показатель с 2006 года. Франция и Португалия, например, потеряли статус «полной демократии», который они восстановили в 2019 году, и снова пополнили ряды «несовершенных демократий». Между тем в России индекс вырос – с 3,11 до 3,34 пунктов. Помимо России лишь еще 37 из 167 стран мира показали улучшение своих показателей. Подавляющее же большинство – 116 из 167 (почти 70%) показали снижение общего балла по сравнению с 2019 годом.